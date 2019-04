L' etica delle tecnologie La Facoltà al Galileo Festival

Identità di genere ed epigenetica cerebrale : il ruolo delle esperienze sociali : Un esempio tratto da una pagina della storia dell'Uomo, è invece rappresentato dalla politica del figlio unico attuata in Cina come tentativo di controllo demografico. Durante la Grande Carestia ...

"La forza delle donne? È nella capacità di rimanere se stesse." Laetitia Casta contro la chirurgia estetica : A quarant'anni d'età è ancora una fra le donne più sexy e desiderate da registi e da celebri marchi di moda. Ora Laetitia Casta reduce dal film 'L'un uomo fedele', si gode un periodo di rinnovato ...

Atletica – Andrew Howe in 46.35 nei 400 metri a Rieti : l’azzurro testa la condizione in vista delle World Relays : Atletica, Andrew Howe nei 400 otto anni dopo. L’azzurro in 46.35 a Rieti Dopo quasi otto anni dall’ultima volta nel giro di pista, Andrew Howe è tornato sui 400 metri a Rieti con il tempo di 46.35. Il primatista italiano del lungo, che in questa stagione con la sua nuova allenatrice Chiara Milardi si sta dedicando in toto alla pista, a pochi giorni dalla partenza per le World Relays di Yokohama (11-12 maggio) ha testato la condizione ...

Da Stanford al Politecnico - i ricercatori studiano 'l'etica' delle auto a guida autonoma : A distanza di quasi un secolo, non è soltanto la fantascienza a seguirle ancora, ma anche nel mondo reale le tre leggi sono spesso il punto di partenza per lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo ...

Atletica – Cross : Battocletti e Mattevi ai Mondiali di Aarhus - le sensazioni delle azzurre : Nadia Battocletti e Angela Mattevi ai Mondiali di corsa campestre di Aarhus: le parole delle azzurre alla vigilia della rassegna iridata Due ragazze d’oro agli Europei, nate in Trentino e nel 2000. Sabato 30 marzo nei Campionati Mondiali di corsa campestre ad Aarhus, in Danimarca, saranno al via della gara under 20 Nadia Battocletti, che ha vinto il titolo continentale di categoria nel Cross in dicembre, e Angela Mattevi, campionessa ...

Atletica – Velocisti in raduno a Formia in vista delle World Relays di Yokohama : Iniziato il raduno dei Velocisti azzurri, il presidente della FIDAL Giomi: “World Relays evento importantissimo perché qualifica per i Mondiali di Doha, con vista sui Giochi di Tokyo 2020” Missione Giappone. È iniziata a Formia l’avventura azzurra verso uno degli appuntamenti chiave della stagione, le World Relays di Yokohama (11-12 maggio), fondamentale per la qualificazione ai Mondiali di Doha, che a loro volta valgono ...

Atletica - nuovo record del mondo nella 50 km di marcia : la cinese Lio Hong scende sotto il muro delle 4 ore : L’atleta cinese completa il Gp di Huangshan con il tempo di 3 ore 59’15”, migliorando di cinque minuti il precedente primato La cinese Liu Hong realizza il nuovo record del mondo nella 50 chilometri di marcia scendendo sotto la barriera delle 4 ore. Liu si è imposta nel Gp di Huangshan col tempo di 3 ore 59’15” migliorando di 5 minuti il precedente primato che apparteneva alla connazionale Liang Rui, 4 ore ...

Si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica : dichiarata la morte cerebrale in seguito a delle complicanze : La donna era stata ricoverata in terapia intensiva neurochirurgica il 5 marzo a seguito di un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di chirurgia estetica ai glutei. Il bollettino medico dell’ASST di Monza purtroppo parla chiaro sulle condizioni della donna: “La paziente presenta da stamattina i criteri clinici di morte cerebrale“. Le condizioni cliniche della paziente, sono state critiche sin dall’ingresso nella ...

Green Ncap - EuroNcap crea i test sull'efficienza energetica delle auto : Non solo sicurezza : sempre più sensibile alle criticità che ruotano intorno al mondo del trasporto, EuroNcap ha deciso di dedicare qualche attenzione in più anche all'ambiente, affiancando ai suoi ormai noti crash test anche nuove prove basate sulla percentuale 'Green' ottenuta ...