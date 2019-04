Lei lo lascia - lui la violenta e manda le sue foto intime agli amici : Dopo essere stato lasciato dalla compagna ha iniziato a perseguitarla e ad abusare sessualmente di lei, arrivando ad inviare delle foto intime della donna ai suoi amici. Per questo un imprenditore edile di Afragola (Napoli) è finito in carcere per i reati di violenza sessuale, estorsione e stalking. A notificargli l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono stati i carabinieri ...

Lei lo lascia - lui la stupra e invia agli amici il video hot : Lei lo lascia, lui la picchia, la stupra e dopo averla filmata in atteggiamenti intimi, invia ai suoi amici i video. È stato bloccato stamane dai carabinieri dopo un?indagine lampo...

Caserta : Lei lo lascia - lui la stupra e invia agli amici il video hot : Lei lo lascia, lui la picchia, la stupra e dopo averla filmata in atteggiamenti intimi, invia ai suoi amici i video. È stato bloccato stamane dai carabinieri dopo un?indagine lampo...

Ispettore di polizia uccide la moglie mentre dorme e si spara a Ragusa : Lei voleva lasciarlo : Ai post gioiosi ed inneggianti all'allegria pubblicati su Facebook dalla nei giorni scorsi aveva risposto con un 'like' a forma di ed una frase che era una dichiarazione d'amore, quasi un accorato ...

Calcio : ct McLeish lascia la Scozia : ROMA, 18 APR - La FA scozzese ha confermato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che Alex McLeish non è più il ct della Nazionale. "La decisione - si legge - è stata concordata dal Consiglio ...

Loredana Bertè lascia Amici di Maria De Filippi? Lei smetisce ma c’è chi avrebbe preferito sostituirla : Loredana Bertè lascia Amici di Maria De Filippi? La notizia è partita dal settimanale Chi ma è stata prontamente smentita dalla cantante che ha spiegato di saltare solo una puntata a causa degli impegni già presi con il suo tour. Smentita categoricamente, dunque, l'assenza della giudice nel programma a partire da fine aprile. Nonostante la tournée alla porte, Loredana Bertè non lascerà Amici di Maria De Filippi, dove veste i panni di un ...

Jack Savoretti commosso a Verissimo : 'Ho chiesto a mia moglie di sposarmi dopo che ci eravamo lasciati. E Lei...' : Jack Savoretti , ospite oggi a , ha rivelato a Silvia Toffanin una parte della sua vita molto intima, il momento in cui ha chiesto alla moglie di sposarlo. ' Ci eramo lasciati e lei era un po' ...

Nocera Umbra - Caparvi lascia il ruolo di vicesindaco e assessore : al suo posto Berardi e ArmilLei : Virginio Caparvi non è più vicesindaco di Nocera Umbra né assessore. L'annuncio è arrivato nella mattinata di martedì 9 aprile attraverso una nota firmata dal sindaco Giovanni Bontempi. Una scelta ...

Marina La Rosa - bagarre a Verissimo. Rifiuta di incontrare SoLeil Sorgè e Riccardo Fogli - poi rivela : 'Pronta a lasciare la tv' : Marina La Rosa pronta a lasciare la tv? Sembrerebbe di sì. Secondo alcuni rumor, nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi pomeriggio, la seconda classificata dell' si sarebbe Rifiutata di ...

Lei vuole lasciarlo - lui l’aggredisce alle spalle pugnalandola al collo : arrestato per tentato omicidio : E' successo a Roma, nel quartiere Bravetta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 45enne aveva paura che la bambina...

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto dopo 15 anni. “Al suo posto arriva Lei” : “Chi l’ha visto?“, il programma di Federica Sciarelli, in onda mercoledì 3 aprile alle 21.20 su Rai 3 torna sul caso Vannini: gli avvocati difensori della famiglia Ciontoli hanno indetto una conferenza stampa per illustrare le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Appello di Roma emessa il 29 gennaio scorso, che condanna a cinque anni di reclusione Antonio Ciontoli per aver causato la morte di Marco Vannini. Il ragazzo, ferito da un ...

Prof incinta - nelle chat l’insistenza di Lei e la resistenza del 14enne : “Lasciami stare - devo studiare” - “Se non vieni mi uccido” : Tra loro era il “patto” o “l’accordo”. Ma secondo il gip di Prato Francesca Scarlatti era “un vero e proprio ricatto”. Basato sul sesso, su una gravidanza inaspettata per una coppia così lontana d’età e sulle minacce di suicidarsi se lui avesse interrotto la relazione. Il cuore delle 33 pagine di ordinanza di custodia cautelare che hanno portato ai domiciliari l’infermiera di Prato di 31 anni, “insegnante” di ripetizioni di ...

Brexit - Theresa May : “Sono pronta a lasciare”. Ma le opposizioni la interrompono e Lei si spazientisce : “So che è un giorno difficile. Vi sto chiedendo il voto per la Brexit e io sono pronta a lasciare il mio lavoro prima di quanto avessi intenzione di fare”. Theresa May ha chiesto alla Camera dei Comuni il sì per l’intesa sulla Brexit raggiunta con l’Unione europea. Ma la premier è stata interrotta più volte dalle urla e dalle proteste che si levavano dai banchi dell’opposizione, tanto che ha smesso di parlare e si è ...

Ida e Riccardo : il pensiero di Maria - Lei lascia il programma con il sorriso : Ida e Riccardo: Maria De Filippi spiega cosa vorrebbe il Guarnieri, la dama però lascia Uomini e Donne Continua a versare lacrime Ida Platano per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. La dama del Trono Over, nel corso della puntata in onda il 26 marzo, non riesce a mettere da parte la sua fragilità e […] L'articolo Ida e Riccardo: il pensiero di Maria, lei lascia il programma con il sorriso proviene da Gossip e Tv.