Le notizie del giorno – Morto ex calciatore | il sostituto di Gattuso secondo i bookie

Ultime notizie Roma del 29-04-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno politica in apertura resta aperto lo scontro fra i due partiti di maggioranza sul caso del sottosegretario leghista Siri Salvini continua a difendere il compagno di partito e commenta i processi si fanno le Tribunali e sui giornali o in Parlamento il MoVimento 5 Stelle attacca lo diceva anche Berlusconi non è questione di dove ...

notizie Napoli - Insigne scontento : Ancelotti parla dello “scugnizzo” : Da un po’ di tempo a questa parte, il rapporto tra Insigne e il Napoli non sembra essere dei migliori. Lo “scugnizzo” ha già fatto intendere qualcosa, e non è detto che il suo futuro sia ancora nella città partenopea. A tal proposito, il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti ha detto la sua sulla vicenda parlando a Milano durante la presentazione di un libro: “Insigne sente molto la responsabilita’ ...

Ultime notizie Roma del 29-04-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno cronaca in primo piano due esponenti del movimento di estrema destra Casa Pound sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una donna di 36 anni e 21 di fare il consigliere comunale a Milano ed era già stato indagato per pestaggio avrebbero commesso gli abusi in un Circolo Privato considerato uno dei luoghi di ...

Ultime notizie Roma del 29-04-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo lunedì 29 aprile in studio a Giugliano rinoplastica aperto lo scontro fra i due partiti di maggioranza sul casa del sottosegretario leghista Siri Salvini continua a difendere il compagno di partito e commenta i processi si fanno le Tribunali e non sui giornali più Movimento 5 Stelle attacca lo diceva anche Berlusconi non è questione di dove si fanno i processi ma di opportunità ...

Ultime notizie Roma del 29-04-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura 2 commenti del movimento di estrema destra Casa Pound sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una donna di 36 anni il 21 di fare il consigliere comunale a Vallerano ed era già stato italiano per sessaggio avrebbero commesso gli abusi in un Circolo Privato considerato uno dei luoghi di ritrovo del movimento che li ha subito ...

Ultime notizie Roma del 29-04-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato circoscritto m’ha lasciato Dammi il incendio che per tutta la notte imperversato in Gran Bretagna nel cosiddetto bosco di Winnie the Pooh sia la Shazam Forest verde della Contea a cui lo scrittore Alan Alexander ti ispira per ambientare le storie del celebre orsetto divenuto popolarissimo fra i bambini di mezzo mondo anche la versione i ...

Ultime notizie Roma del 29-04-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale alla redazione in studio Roberta Il Partito Socialista ha vinto le elezioni Spagna guidato da Pedro Sanchez esce dalle urne come primo partito insegna anche una certa distanza dal Partito Popolare che la metà dei seggi registrando un sacco non lo storico e di storico c’è anche l’ingresso in Parlamento dell’estrema destra con box che ottiene 24 seggi oltre all’ambulanza record che supera il ...

Ultime notizie Roma del 29-04-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi in studio in Spagna Il Partito Socialista di sanges ha vinto le elezioni ma senza la maggioranza tracollo dei popolari estrema destra di boxe entra per la prima volta in Parlamento sostenitori della PS3 non vogliono un’alleanza considerano su Messenger sta ferma attenderemo la mano a tutte le forze politiche nell’ambito della Costituzione del Governo ...

