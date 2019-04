L’Ajax non si ferma più | ancora una vittoria in trasferta | battuto il Tottenham | finale ...

L’Ajax non si vuole più fermare - Onana : “Non abbiamo paura di nessuno” : “Dopo aver sconfitto Real Madrid e Juventus, non hai più paura di nessuno“. Lo dice all’AFP André Onana, portiere dell’Ajax, in vista dell’andata delle semifinali di Champions Legue che vedrà i lancieri opposti al Tottenham martedì. Se il 23enne portiere camerunense si rifiuta di paragonare la sua squadra a quella della generazione del 1995, l’anno dell’ultima vittoria europea dell’Ajax, ...

L’Ajax non sbaglia un colpo : 4-2 contro il Vitesse e prove di fuga : In attesa della gara in trasferta del Psv, continua il momento magico dell’Ajax protagonista fino al momento di una stagione strepitosa. Il club olandese ha eliminato la Juventus ai quarti di finale di Champions League ed adesso in semifinale dovrà affrontare il Tottenham con l’intenzione di raggiungere una storica finale. Nel frattempo continua ad incantare anche il Eredivisie, altro facile successo, contro il Vitesse finisce ...

Champions League - Mourinho bacchetta la Juventus : “non hanno rispettato L’Ajax - vi spiego il loro grande errore” : Josè Mourinho critica la Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Ajax: lo Special One sottolinea gli errori di atteggiamento dei bianconeri Una delle più grandi sorprese dei quarti di finale di Champions League è stata l’eliminazione della Juventus per mano dell’Ajax. I bianconeri, forti dell’1-1 dell’andata ad Amsterdam, sono stati sconfitti 1-2 a Torino, nonostante il gol iniziale ...

“Mamma - non faccio miracoli” : così Cristiano Ronaldo si è sfogato con la mamma dopo la partita con L’Ajax : “Era triste, gli sarebbe piaciuto andare in finale“. così Dolores Aveiro descrive lo stato d’animo del figlio, Cristiano Ronaldo, dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. La squadra di Allegri è stata battuta dall’Ajax per 2-1 nella partita di ritorno dei quarti di finale e Dolores ha parlato con il quotidiano portoghese A Bola: “mamma, non faccio miracoli”, le ha detto CR7 dopo la ...

Ko Juventus – Cristiano Ronaldo si sfoga con la mamma dopo L’Ajax : “non faccio miracoli” : Cristiano Ronaldo amareggiato dopo la sconfitta della sua Juventus contro l’Ajax in Champions League: la mamma di CR7 svela lo sfogo del figlio dopo il ko dei bianconeri Una serata dura quella di ieri per Cristiano Ronaldo allo Stadium. CR7, dopo 9 anni in cui non era mai mancato all’appuntamento, ha visto sfumare le semifinali di Champions League, a causa del ko della sua Juventus contro l’Ajax. Il portoghese ha svelato ...

Sky : «La Juventus non è stata capace di arginare la spregiudicatezza e il talento delL’Ajax» : Al di là dei meriti degli avversari nel salotto di Sky si discute degli errori della Juventsu di questa sera. La formazione di Allegri esce dalla Champions perdendo ai quarti di finale contro l’Ajax. “Una squadra che al termine di questa stagione rischia di polverizzarsi, ma che ha eliminato due teste di serie: Real Madrid e Juve e rischia seriamente di vincere la Champions” «Una buona Juve nel primo tempo – per Fabio ...

Quote Champions League : Juventus - L’Ajax non fa paura : La Juventus è reduce dal successo in campionato contro il Milan, tre punti che hanno praticamente ipotecato la vittoria dello scudetto, adesso i bianconeri in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League, di fronte l’Ajax in una partita che sulla carta vede la squadra di Allegri nettamente favorita, il passaggio del turno è a 1,20 per gli analisti di Microgame. Juventus in vantaggio anche per la gara di ...

Champions League - i bookmakers non credono nelL’Ajax : Juventus favorita ad Amsterdam : Juventus pronta all’impegno sinora più importante della stagione, quello contro l’Ajax valido per i quarti di finale di Champions Con il campionato quasi definitivamente archiviato, la Juventus può concentrare gli sforzi in Europa: l’Ajax nei quarti di finale sembra un avversario alla portata dei bianconeri, il passaggio del turno è a 1,20 per gli analisti di Microgame. Juve avanti anche per la gara di andata, in ...

Juve - Bernareschi non si fida : “Occhio alL’Ajax - squadra giovane e di talento” : Non solo Joao Cancelo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche Federico Bernardeschi. Le sue parole: “Sono orgoglioso di aver fatto parte e aver scritto un piccolo pezzetto di storia della Juve con quella serata ma c’è ancora tanto da scrivere. Affrontiamo l’Ajax ai quarti e devo dire che è una bella sfida, una bella impresa. E’ una squadra giovane, che ha talento e gioca a calcio. Sono forti, stanno benissimo ...

Tagliafico non rinnova con L’Ajax : ad un passo l’Atletico Madrid : Si sta mettendo in mostra per un grande talento e si candida ad essere grande protagonista anche per le prossime stagioni: stiamo parlando di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax che difficilmente rimarrà ad Amstardam nella prossima stagione. Secondo TyC Sports, il calciatore avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto con l’Ajax ed entro i prossimi giorni ci sarà l’incontro con gli olandesi per comunicare la ...

L’Ajax avvisa la Juventus - Neres : “non abbiamo paura dei bianconeri” : “Contro la Juventus e Cristiano Ronaldo cercheremo di fare un nuovo miracolo. E di giocare il nostro calcio, quello che abbiamo mostrato contro il Bayern, il Benfica e il Real Madrid. Non possiamo avere paura anche se contro di noi ci sarà una grande squadra. Ma la cosa più importante sarà riuscire a giocare il tipo di calcio che pratichiamo di solito, e al quale siamo abituati”. Sono le dichiarazioni di David Neres, il ...

Juventus - Allegri pensa già alL’Ajax : “giusto non convocare CR7 contro il Genoa - sbagliato credere di essere già in semifinale” : La Juventus tra Champions League e campionato, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la magica notte di Champions League vissuta all’Allianz Stadium dalla Juventus, i bianconeri tornano a disputare una partita di campionato. Al Luigi Ferraris la squadra allenata da Massimiliano Allegri affronterà domani il Genoa. In vista dell’impegno in trasferta, l’allenatore ...

Lippi : “Quando la Juve fa la Juve non ce n’è per nessuno. Quei ricordi con L’Ajax…” : Il sorteggio di Champions League ha deciso: Juve-Ajax è uno dei quarti di finale. Lo abbiamo detto ieri, è una sfida di grande fascino, storia e tradizione. E i dolci ricordi contro gli olandesi, in casa bianconera, vengono legati molto ad una persona in particolare: Marcello Lippi. Con lui in panchina, la vittoria in finale di Champions nel ’96 contro la squadra di Amsterdam, e di nuovo il successo nella semifinale dell’anno ...

Juventus - Nedved : “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. SulL’Ajax…” : Juventus Nedved – Dopo il sorteggio dei preliminari di Champions che ha visto la Juventus prendere l’Ajax, sono arrivate anche le parole di Pavel Nedved: “Non c’è da essere felici o tristi per chi abbiamo preso, sono sicuro che saranno bellissime partite. L’Ajax ha meritato di poter stare qui facendo fuori il Real Madrid, quindi […] L'articolo Juventus, Nedved: “Non temiamo la squalifica di Ronaldo. ...