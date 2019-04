La svolta di Zuckerberg | Il futuro è nel privato Cambia Facebook e Messenger

ilgiornale

(Di martedì 30 aprile 2019) Angelo Scarano La quinta generazione diavrà un design semplificato e più pulito, dove il bianco è dominante sul colore d'origine, il blu"Il". Lo ha affermato Mark Zuckerbeg inaugurando la F8 2019, la conferenza annuale didedicata agli sviluppatori. "So che non abbiamo la migliore reputazione sulla privacy, ma abbiamo iniziato un nuovo capitolo. E sono fiducioso perché abbiamo dimostrato di saper dare agli utenti i prodotti che vogliono". Il ceo ha presentato alcune novità che saranno diffuse nei prossimi mesi sulle piattaforme del gruppo, ma ha sottolineato che non si tratta solo di "nuovi prodotti" ma "del più grandemento nella storia della compagnia".Tutte le piattaforme saranno infatti "focalizzate sulla privacy", in modo che i social non siano solo "piazza ma anche salotto digitale". "La privacy - ha spiegato- ...

paoloigna1 : sempre più tribali e sempre più sotto controllo della piattaforma, una svolta per rimpinguare il conto di #Facbook… - UniversoSocialM : La svolta di Mark Zuckerberg: 'Il futuro è nel privato' - GobbatoOmar : RT @repubblica: La svolta di Mark Zuckerberg: 'Il futuro è nel privato' -