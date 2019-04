La nuova primavera del tennis maschile azzurro Chi c' è dietro Fognini

Foggia : Vitali (Fi) - 'serve nuova operazione primavera' : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - "Il mio cordoglio alle famiglie dei due carabinieri rimasti coinvolti questa mattina nella sparatoria a Foggia. Con dolore e rabbia ho appreso della morte di Vincenzo Carlo Di Gennaro, ucciso da una raffica di proiettili, durante un ordinario controllo nella piazza princi

O bag presenta la nuova collazione Soft per la primavera 2019 [GALLERY] : Le nuove O bag Soft per un morbida primavera! La collezione 2019 colorata e leggera La nuova linea di borse O bag Soft nasce dall’esigenza di coinvolgere le donne che amano il design, le linee pulite e minimali, ma che prediligono indossare accessori morbidi e soffici. Per le borse Soft è stato scelto un nuovo bellissimo tessuto gommato, leggero e coloratissimo, proprio come il materiale XL Extralight, che ha reso celebri le O bag, ...

Oggi l'equinozio di primavera : evento astronomico che segna l'inizio della nuova stagione : È Oggi che avviene l’equinozio di primavera, ovvero l’evento astronomico che segna l’inizio della nuova stagione, previsto per le 22.58 di questa sera. Convenzionalmente si dice che le stagioni inizino il 21 di ogni mese, in realtà le date esatte degli equinozi e solstizi dipendono principalmente dalla rivoluzione della Terra. Cos’è un equinozio? l'equinozio è quel momento in cui avviene la rivoluzione terrestre attorno al Sole dove quest'ultimo ...

Equinozio di primavera : con la nuova stagione torna il tormento degli insetti infestanti : Sono gli infestanti più tollerati, quelli che tra tutti causano meno disgusto e che possono dare anche molto fastidio, ma in realtà non fanno davvero paura, nemmeno ai bambini. Sono gli insetti volanti e, in particolare, mosche e zanzare, un tormento in arrivo con la primavera a causa del ronzio, delle punture e della spiacevole abitudine di volare attorno al nostro cibo (e soprattutto ai rifiuti). Secondo un’indagine[i] dedicata alle paure ...

Algeria. Sbai : “Supporto al popolo in rivolta - ma no a nuova primavera araba” : “Seguo con apprensione quello che sta accadendo in Algeria, dove infiamma la protesta e si conta il primo morto. Quello algerino è un popolo stremato, che per oltre vent’anni ha subito l’oppressione sia del regime autoritario di Bouteflika che degli estremisti della Fratellanza Musulmana”. È quanto dichiara Souad Sbai, Presidente dell’Associazione Donne Marocchine in Italia (ACMID). “Il popolo algerino ha ragione nel volersi ...