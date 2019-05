Kate Beckinsale e Pete Davidson si sono lasciati : Avanti un altro. La bellissima Kate Beckinsale è tornata single. L'attrice di Pearl Harbor, in questo 2019 vista in tv con la serie The Widow, ha infatti rotto con Pate Davidson, comico del SNL nonché ex di Ariana Grande. Ad annunciarlo People. Ad incidere sull'addio la lunga distanza che li separava. Nel mese di gennaio Kate e Pete si sono presentati insieme al party dei Golden Globe, per poi farsi pizzicare più volte mano nella mano, ...

Kate Beckinsale e Pete Davidson si sono lasciati? : Kate Beckinsale – La star di Underworld è stata al centro del gossip per una love story con Pete Davidson, ex fidanzato di Ariana Grande. Tuttavia l’amore tra l’attrice e il comico del Saturday Night Live, sarebbe già finito… STAR: #KateBeckinsale – tenacemente.com #tenacemente #star #actor #actors #actress #cinema #movies #movie #hollywood #celebrity Pubblicato ... Leggi tuttoKate Beckinsale e Pete Davidson si ...

La travolgente passione tra Pete Davidson e Kate Beckinsale si sarebbe spenta : Ora sarebbero solo amici The post La travolgente passione tra Pete Davidson e Kate Beckinsale si sarebbe spenta appeared first on News Mtv Italia.

Pete Davidson ha parlato dei 20 anni di differenza tra lui e Kate Beckinsale : Il comico e l'attrice sono una coppia The post Pete Davidson ha parlato dei 20 anni di differenza tra lui e Kate Beckinsale appeared first on News Mtv Italia.

Kate Beckinsale - hot è la primavera : I quaranta sono i nuovi venti? Kate Beckinsale ci conferma che è proprio così. L'attrice infatti, con il passare del tempo, è diventata se possibile ancora più bella, con una sensualità prorompente in grado di far girare la testa a qualunque uomo, anche più giovane. E infatti pare che anche lei stia contribuendo ad abbattere il tabù dell'età, iniziando a frequentare un uomo ben più giovane ...

Kate Beckinsale ha un nuovo giovane amore : L'attrice Kate Beckinsale e il comico Pete Davidson fanno ormai coppia fissa. Nello scorso weekend sono apparsi insieme a New York in più occasioni sempre in perfetta sintonia. Le prime indiscrezioni ...

Pete Davidson - l’ex fidanzato di Ariana Grande - ora sta con Kate Beckinsale : L’ex fidanzato di Ariana Grande, il comico del Saturday Night Live Pete Davidson, si è consolato per la rottura con la popstar di origini italiane grazie all’attrice Kate Beckinsale, di ben vent’anni più Grande di lui. La nuova coppia è uscita ufficialmente allo scoperto sulle tribune di una partita di hockey giocata a New York e i due innamorati si sono scambiati ben più di un bacio in favore di telecamera. View ...

Kate Beckinsale e Pete Davidson - mano nella mano a New York : Kate Beckinsale e Pete Davidson a New YorkKate Beckinsale e Pete Davidson a New YorkKate Beckinsale e Pete Davidson a New YorkKate Beckinsale e Pete Davidson a New YorkKate Beckinsale e Pete Davidson a New YorkKate Beckinsale e Pete Davidson a New YorkKate Beckinsale e Pete Davidson a New YorkDue mani intrecciate, il più delle volte, valgono una conferma quando si parla di amori da star. E quelle di Kate Beckinsale e Pete Davidson sembrerebbero ...