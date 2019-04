Jim Carrey è il Dr Robotnik in una immagine del film di Sonic?

Jim Carrey potrebbe ricoprire il ruolo del Dr Eggman nel nuovo film di Sonic : Quest'anno sono due le maggiori opere cinematografiche (a tema videogiochi) che il popolo dei videogiocatori attende con più ansia, Detective Pikachu che sembra essere già riuscito a catturare l'attenzione dei fan e il film di Sonic the Hedgehog, che fin dai primi annunci ha diviso la community.Come riporta Nintendo Wire, un recente Tweet pubblicato da SegaBits mostra il noto attore Jim Carrey nelle vesti del perfido Dr Eggman, nemico giurato ...

Alessandra Mussolini risponde ancora Jim Carrey : Continua lo scontro a distanza fra Jim Carrey e Alessandra Mussolini, nipote del dittatore fascista Benito Mussolini. Tutto era partito da un tweet dell’attore americano che aveva pubblicato una vignetta in cui si vedono Benito Mussolini e Claretta Petacci appesi a testa in giù con il commento: “Se vi state chiedendo dove conduce il fascismo, chiedete a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta”. “Bastardo” gli aveva ...

Jim Carrey ad Alessandra Mussolini : «Può sempre capovolgere la vignetta del nonno» : È passata quasi una settimana dalla polemica, ma la risposta di Jim Carrey ad Alessandra Mussolini è arrivata. Il 30 marzo la star di Hollywood aveva twittato una vignetta con Benito Mussolini e Claretta Petacci a testa in giù a piazzale Loreto. La frase che la accompagna è questa: «Se vi state chiedendo che cosa conduce il fascismo, chiedete a Benito Mussolini e alla sua padrona ...

