Istat | nel primo trimestre Pil +0 | 2% | Italia fuori dalla recessione

Istat : nel primo trimestre Pil +0 - 2% - disoccupazione cala al 10 - 2 : Milano, 30 apr., askanews, - Dall'economia italiana arriva qualche segnale positivo, seppur debole. Lo dicono gli ultimi dati Istat secondo cui il Prodotto interno lordo nei primi tre mesi del 2019 è cresciuto dello 0,2%, che diventa ...

Immobili : Istat - nel quarto trimestre 2018 compravendite in aumento : Nel quarto trimestre 2018 le compravendite di Immobili (230.258) aumentano del 4,7% rispetto al trimestre precedente (+4,4% il settore abitativo)

Istat - va a gonfie vele il commercio con l'estero nel mese di febbraio : Positivi a febbraio i flussi commerciali con l'estero . Si stima che il surplus commerciale aumenti di 169 milioni di euro, passando da +3.098 milioni a febbraio 2018 a +3.268 milioni a febbraio 2019 .

Istat - nel 2018 risale la propensione delle famiglie al risparmio : Dopo quattro anni di calo, nel 2018 la propensione al risparmio delle famiglie sale all'8,1%. Lo rileva l' Istat . Nelle società non finanziarie il valore aggiunto cresce del 2,5%, +3,0% l'anno ...

Turismo - Istat : "Nel 2017 presenze in Italia superano i 420milioni - +4 - 4% - " : Numeri positivi che non vengono scalfiti dai dati dell'economia in rallentamento. In vista del lungo ponte di aprile, tra Pasqua e il primo maggio, partirà il 51% degli intervIstati mentre ben 9 ...

PIL - Istat conferma a +0 - 9% nel 2018. Rivista al rialzo la stima per il 2017 : L'Istat ha rivisto al rialzo le stime del PIL 2017, portandole da +1,6% a +1,7%. confermata invece quella per il 2018 a +0,9%. La revisione - spiega l'Istituto di statistica - di oggi è dovuta all' ...