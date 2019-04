In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Maggio | Vita di governo – Conte chiede le

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Aprile : “Tagli o sale l’Iva. Draghi in Italia può fare grandi cose” : l’intervista Giovanni Tria “Le liti sono solo una facciata: o sale l’Iva o scatteranno i tagli” Il ministro del Tesoro – L’errore più grande? “Cedere sul deficit, l’esultanza per il 2,4% mi ha angosciato Siri non si deve dimettere soltanto perché indagato” di Carlo Tecce Giallo bifronte di Marco Travaglio La giornata di ieri sembra fatta apposta per confermare ciò che sosteniamo da 11 mesi, contro gli opposti fondamentalismi del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Aprile : Non va tutto al Sud e l’assegno medio è di 520 euro : L’intervista “Altro che flop, questi numeri sul reddito sono soltanto l’inizio” Pasquale Tridico – Il bilancio del presidente Inps sull’assegno di cittadinanza e quota 100 di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Voce del verbo pagare. “I giudici che sbagliano devono pagare” (Matteo Salvini, Lega, vicepremier e ministro dell’Interno, Il Dubbio, 26.4). Quarantanove milioni in comode rate di 79 anni. Il dito ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Aprile : Lega e 5stelle – Battaglia sul ritorno del voto : Il dossier Gli enti riformati: meno trasferimenti, meno servizi e pure meno democrazia 2014-2019 – Fondi più che dimezzati, eppure gestiscono scuole superiori, strade e ambiente di Marco Palombi Uno sparo nel buio di Marco Travaglio Leggo sempre Repubblica perché imparo sempre qualcosa di nuovo. Ieri, per esempio, grazie all’amico Massimo Giannini, ho appreso particolari inediti, anzi rivoluzionari, sulla schiforma della ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Aprile : “Rom per Salvini” Inchiesta sui boss e la Lega nel Lazio : riveLazioni A Latina il clan faceva campagna per la Lega Per la Lega di Matteo Salvini, alle amministrative del 2016 a Latina, ci sarebbe stato uno sponsor d’eccezione: il clan dei Di Silvio. Siamo in uno dei territori dove il Carroccio non più a trazione nordista ha Fatto da subito proseliti, al punto da esprimere un sottosegretario nel governo gialloverde. Quel Claudio Duringon che ieri […] di Andrea Ossino Paradossi¶culi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile : Siri - arrivano le nuove carte : la Lega comincia a scaricarlo : Gialloverdi Siri, ora la Lega tentenna: “Non cadremo per lui” In bilico – Il M5S continua a chiedere le dimissioni del sottosegretario indagato. Adesso il Carroccio riflette: “Una crisi di governo su questo sarebbe un regalo ai 5Stelle” di Luca De Carolis e Tommaso Rodano Memento Renzi&B. di Marco Travaglio Quando nacque il governo Conte, il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, politico accorto e navigato, regalò al suo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Aprile : La scelta – Il premier : via prima delle Europee : Gialloverdi “Siri si deve dimettere”: Conte minaccia la revoca Palazzo Chigi – In partenza per la Cina, il premier sente l’esponente leghista indagato per corruzione: al ritorno la soluzione definitiva della questione di Paola Zanca Sciacquaraquà di Marco Travaglio Dice Salvini che “chi accosta la Lega alla mafia deve sciacquarsi la bocca”. E noi, una volta tanto, siamo d’accordo: malgrado l’annessione di pezzi non certo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Aprile : L’ora è grave - ma non seria. Governo riunito - ma Di Maio è in tv : Palazzo Chigi Via il Tagliadebiti di Roma. I gialloverdi ai ferri corti Guerra totale. Gli esponenti del Carroccio si presentano in massa al consiglio dei ministri per far saltare la norma voluta dai 5 Stelle: si litiga a fine a notte fonda di Carlo Di Foggia Liberisti coi soldi altrui di Marco Travaglio Uffa, che barba, che noia. I radicali e i loro seguaci, anche strumentalizzando la scomparsa del nostro carissimo nemico Massimo Bordin, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Aprile : Questione morale. Pure il sindaco di Pinzolo. Salvini colleziona impresentabili : anche a Pasquetta sta con l’indagato : Pasquetta dall’indagato Salvini non si smentisce Il ministro dell’Interno in vacanza a Pinzolo difende il sindaco su cui pesa un divieto di dimora: “I giudici sono contro di noi” di Daniele Erler Il Metodo Raggi di Marco Travaglio L’ufficio stampa di Virginia Raggi non me ne voglia, ma penso che andrebbe licenziato in tronco. Le sue funzioni possono essere svolte egregiamente, e soprattutto gratuitamente, dall’intera stampa italiana. Da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Aprile : Scandali – Non solo Arata fra i suoi amici imbarazzanti : c’è anche l’uomo del colosso energetico spagnolo : Gli atti dei pm Mister Flat Tax e il faraone indagato per corruzione L’imprenditore Patimo – Il sottosegretario era in affari con il manager del colosso spagnolo Acciona Agua che è sotto inchiesta a Reggio di Valeria Pacelli e Paola Zanca 10 domande a Salvini di Marco Travaglio Abbiamo chiesto un’intervista al Matteo Salvini. Nessuna risposta. Casomai ci ripensasse, queste sono le domande che avremmo voluto porgli, per il dovere di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Aprile : Siri svuotò le casse della sua società e nascose il tesoro al fisco in Delaware : La sentenza Così Mr. Flat Tax portava all’estero i soldi delle tasse Non solo bancarotta: il leghista ha patteggiato pure per la “sottrazione fraudolenta” con cui beffò il fisco di Gianni Barbacetto Si chiama crisi di Marco Travaglio Chiamiamo le cose con il loro nome. Nel breve volgere di una settimana, il vicepremier Matteo Salvini ha, nell’ordine: delegittimato il premier Giuseppe Conte, impegnato in una difficilissima mediazione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Aprile : Salvini - Siri e quei compari in Sicilia. Il sottosegretario indagato : “Tangenti da socio dell’uomo di Messina Denaro” : Roma indagato Siri: “Tangenti per favori in Parlamento” Il leghista – Per i pm il senatore era attivo nel “promuovere norme ad hoc” per l’imprenditore Paolo Arata nel campo degli incentivi per le energie rinnovabili di Marco Lillo e Valeria Pacelli È l’Arata che traccia il solco di Marco Travaglio Mentre si discute se il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione in una brutta storia siciliana, debba lasciare il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile : Libia – Salvini fa infuriare l’Esercito. Nota inedita dello Stato Maggiore della Difesa contro l’ingerenza del Viminale : I militari lo scrivono chiaro: no alle ingerenze di Salvini Nota inusuale dello Stato Maggiore della Difesa per ribadire la linea gerarchica di Salvatore Cannavò Mussolini o Ridolini? di Marco Travaglio Come si affronta Salvini? Chi vuole evitare di ritrovarselo a Palazzo Chigi dovrebbe riflettere sulle strategie finora adottate per combatterlo. Sempreché, s’intende, ritenga che sia davvero lui l’avversario più insidioso da battere. Il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile : Presentati i nomi per le Europee. Invece di esponenti di partito si trova un fritto misto di parenti e sodali : Liste della Lega Trasformisti, parenti, indagati e l’amico del mare di Matteo Europee – fritto misto del Carroccio: tra i candidati pochissimi big, si punta su volti tv, sodali e qualche personaggio sotto inchiesta di Tommaso Rodano È arrivato il conto di Marco Travaglio Spiace per Nicola Zingaretti, che è appena arrivato alla segreteria del Pd e non ne ha certo selezionato la classe dirigente. Ma quello che sta accadendo con ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Aprile : Scandalo Umbria. Tracce scambiate nella sede Pd” : testimonianza “Io disabile escluso per colpa della Marini: ora si dimetta” Parla il giovane bocciato alla selezione per le categorie protette. Passano avanti i “segnalati” dalla politica di Thomas Mackinson e Antonio Massari Aprite gli occhi di Marco Travaglio Ieri ho creduto di avere un incubo. Ho visto un manifesto 6×3 con la foto di Berlusconi alla prima comunione che mi guardava e mi diceva, a caratteri cubitali: “Apri gli ...