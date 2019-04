Il Segreto Anticipazioni 30 aprile 2019 | Nuovi ricchi a Puente Viejo?

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 6-12 maggio 2019 : E’ Stata Elsa a Derubare i Castaneda! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 6 a domenica 12 maggio 2019: Elsa riceve ospitalità da Isaac. Emilia e Alfonso sequestrati! Anticipazioni Il Segreto: Elsa accusa Consuelo di essere una ladra ma poi emerge una inquietante verità! La Laguna si trasferisce a casa di Isaac e Antolina. Adela perde temporaneamente la memoria, mentre Julieta continua ad interessarsi alla situazione di Las Lagunas. Emilia e Alfonso sono stati ...

Anticipazioni Il Segreto - serale oggi : Fernando paga Gonzalo che lascia Puente Viejo : Il Segreto va in onda con due puntate nella giornata di oggi 30 aprile. La prima verrà trasmessa di pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:35 circa mentre la seconda troverà spazio nella prima serata di Rete 4. Dopo lo spostamento della scorsa settimana al lunedì, da oggi tutto tornerà alla normalità e sia Il Segreto che Una Vita torneranno ad occupare il loro posto nel terzo canale Mediaset. Gli orari saranno leggermente diversi rispetto ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 5 all’11 maggio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 5 a sabato 11 maggio 2019: Dopo essersi presa la colpa del furto avvenuto alla locanda di Matias e Marcela, Elsa lascia Puente Viejo e trova rifugio tra le rovine di una casa fuori dal paese. Don Anselmo e Don Berengario non riescono a trovarla. Nella cittadina tutti quanti, Isaac compreso, sono contro Elsa e Antolina ne è entusiasta. Onesimo si è dimenticato di comprare le castagne per la ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : nuovo amore per Elsa - Isaac si ingelosisce : Il Segreto, come noto, è una popolarissima soap opera spagnola, trasmessa da anni in Italia da Canale 5. La telenovela che racconta le trame dei protagonisti di Puente Viejo, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna, relativamente agli episodi che vedremo nei prossimi mesi in Italia, raccontano di un nuovo amore per Elsa. Questo uomo entrerà nella vita di Elsa ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa e Isaac passano la notte insieme - e Antolina va su tutte le furie! : Elsa (Alejandra Meco), Isaac (Ibrahim Al Shami) e Antolina (Maria Lima) in Il Segreto A tenere banco ne Il Segreto ancora una volta il triangolo amoroso composto dalla dolce Elsa (Alejandra Meco), l’aitante Isaac (Ibrahim Al Shami) e la perfida Antolina (Maria Lima). Da quando Elsa è ritornata a Puente Viejo, Antolina ha paura che il marito possa lasciarla per tornare con la sua ex. L’uomo del resto non ha dimenticato Elsa e come se ...

IL Segreto : anticipazioni puntata di martedì 30 aprile 2019 : anticipazioni puntata 1939 e 1940 de Il SEGRETO di martedì 30 aprile 2019: Raimundo insiste perché Julieta e Saul vadano via dalla Villa, senza fornire loro eccessive spiegazioni. Paco accetta di dirigere le pompe funebri di Jesus di San Juan. Gonzalo conclude l’accordo con Fernando, prende i soldi e lascia per sempre Puente Viejo senza neanche salutare i suoi cari… Elsa viene sorpresa dalla tempesta e trova riparo in una capanna. ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : cosa si nasconde dietro al furto di Elsa alla locanda? : Elsa è una ladra o dietro al furto si nasconde un piano più grande? e chi è coinvolto in questa inaspettata messinscena?

Il Segreto Anticipazioni 30 aprile 2019 : Onesimo e Paco i nuovi ricchi di Puente Viejo? : Paco prende in gestione le pompe funebri di Jesus di San Juan, in collaborazione con Onesimo. Diventeranno ricchi come sperano?

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA si sposa? No - viene RAPITA… ma da chi? : Ennesimo e spiacevole imprevisto per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la giovane verrà infatti rapita il giorno del suo matrimonio con Saul Ortega (Ruben Bernal) e, purtroppo, non potrà diventare sua moglie. Scopriamo perciò in che maniera si arriverà a questa clamorosa svolta… Spoiler Il Segreto: JULIETA e i segnali intimidatori Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui ...

Anticipazioni Il Segreto dal 29 aprile al 5 maggio : Severo dubita di Irene : Le Anticipazioni de Il Segreto, relative alla settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, si concentrano sul furto ai danni di Marcela. Questa settimana inoltre si assisterà al malore di Adela. Spoiler settimanali, Il Segreto: Gonzalo parte, Elsa accusata Nel corso della prossima settimana, Marcela apprenderà con grande stupore che tutti i risparmi custoditi all'interno della locanda (che sarebbero stati utilizzati per pagare i fornitori) sono ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - anticipazioni fino al 4 maggio : Nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi come sempre siamo qui a riepilogarvi le anticipazioni ufficiali fino a sabato 4 maggio su Canale 5. La soap andrà anche in onda in prima serata martedì 30 aprile (su Rete 4) ma non verrà trasmessa il 1° maggio. Isaac lascia Puente Viejo per alcuni giorni per incontrare il marchese. Gonzalo, chiamato con urgenza da Fernando, arriva alla Villa e pretende una spiegazione. Fernando offre del denaro ...

Il Segreto - anticipazioni : Fernando si ammala : Nelle prossime puntate della famosa soap opera spagnola Il Segreto ci saranno diverse novità interessanti. Alcune anticipazioni riguardano Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano, il quale rischierà di morire. In seguito, a Puente Viejo torneranno Beltran ed Esperanza, i figli di Maria e Gonzalo. Successivamente Fernando si dimostrerà turbato per essere stato imbrogliato sulla finta morte di Francisca Montenegro: Donna Francisca ...

