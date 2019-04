Il Presidente Mattarella ha firmato il Decreto Calabria sulla sanità

Legittima difesa - le 'osservazioni' del Presidente Mattarella : I costituzionalisti l'hanno definita "promulgazione con riserva" o "con contestazione", ed è quella a cui è ricorso il presidente Sergio Mattarella per la legge sulla Legittima difesa , da lui firmata ...

Legittima difesa è legge. Presidente Mattarella precisa : "Non attenua ruolo Stato" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulgato la legge sulla Legittima difesa ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta ...

L'omaggio del Presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - all'Altare della Patria a Roma in piazza Venezia : In occasione del 74° anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , prima di recarsi a Vittorio Veneto, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all'Altare ...

25 aprile - il Presidente Sergio Mattarella all'Altare della Patria depone la corona d'alloro : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , all'Altare della Patria per prendere parte alle celebrazioni del 25 aprile , Festa della ...

Il Presidente Mattarella scrive al Papa : "Lo spirito pasquale ci fa vivere le sfide con più speranza" : La sua ferma difesa della dignità della persona e il costante richiamo alla necessità di lavorare insieme, al di là delle differenze di credo religioso o di opinione politica, costituiscono per tutti ...

Il Presidente Sergio Mattarella : “L’Ue sconfiggerà il vento del sovranismo con l’integrazione” : In una lunga intervista rilasciata alla rivista francese Politique Internationale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato: "Il vento del sovranismo non minaccerà l'esistenza dell'Ue, ma sui migranti bisogna lavorare insieme per trovare rapidamente una soluzione veramente europea".Continua a leggere