Il più grande Festival sull' innovazione digitale e sociale sta tornando | ecco la 7ª

'Il bambino che inventò lo zero' la grande Storia protagonista nel teatro più piccolo del mondo : Ma ha una dote straordinaria: in men che non si dica, apprende la scienza dei numeri arabi da un grande matematico del posto: 'Tu che sai tutto, tu che sai come è stato creato il mondo, dimmi, esiste ...

Osservatorio Cta - a Bologna la sede della più grande rete di telescopi al mondo : Bologna, 30 aprile 2019 - Parte da Bologna il viaggio alla scoperta degli angoli più oscuri dell'universo. Sorgerà, infatti, sotto le Due Torri la nuova sede amministrativa del maxiprogetto Cta, ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : "Daniele Interrante più debole di me" E su Guendalina Canessa... (video) : Confessioni in giardino per Francesca De Andrè che, a distanza di poche ore, sembra aver digerito l'ingresso di Guendalina Canessa, ex moglie de suo ormai ex fidanzato Daniele Interrante. Le due donne, oggi pomeriggio, hanno avuto modo di chiarirsi e appianare le divergenze del passato: Sono felice perché ho trovato una persona più adatta a me. E' uguale a me. Dopo due mesi, il mio fidanzato mi guardava in faccia e già mi capiva. E' stato un ...

La più grande piattaforma di ghiaccio polare teme il sole : Scoperto il tallone d'Achille della più grande piattaforma di ghiaccio al mondo, la barriera di Ross in Antartide: grande quanto la Francia, questo gigante bianco è minacciato dal calore del sole che, ...

Antartide - la più grande piattaforma di ghiaccio polare si sta sciogliendo colpa del Sole : E' IL calore solare la minaccia che mette più a rischio l'esistenza della più grande piattaforma di ghiaccio al mondo, la barriera di Ross in Antartide. I raggi solari, scaldando l'acqua superficiale dell'oceano, fanno sciogliere la sua porzione nord-occidentale a una velocità 10 volte superiore al previsto, ...

La minaccia per la più grande piattaforma di ghiaccio polare arriva dal sole : in pericolo la barriera di Ross : La più grande piattaforma di ghiaccio al mondo, ovvero la barriera di Ross in Antartide, ha un grande punto debole: il sole. grande quanto la Francia, si tratta di un ammasso di ghiaccio minacciato dal calore del sole che, scaldando l’acqua superficiale dell’oceano, fa sciogliere la sua porzione nord-occidentale a una velocità che è 10 volte superiore al previsto, minacciando quello che è il punto d’equilibrio cruciale per la ...

Messico - ecco l'orso di peluche più grande del mondo : Questa gigantesca orsetta è il peluche più grande del mondo. A certificarlo è stato il Guinnes dei Primati. Per realizzarla sono serviti oltre tre mesi di lavoro e più di 60 produttori di peluche ...

I fratelli più celebri del grande schermo : ll 2 maggio arriverà al cinema il nuovo film di Jacques Audiard 'I fratelli Sisters' con Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed. Vincitore del Leone d'Argento per la miglior ...

Il Milan non c'è più. E adesso è il Toro a sognare in grande : Matteo Basile Gattuso al capolinea: Champions lontana I granata volano con un rigore generoso nostro inviato a Torino Se avere un tono dimesso, evidenziare i difetti e far pensare di guidare una squadra a fine corsa è stata una strategia, allora quella di Gattuso è rimasta vincente soltanto nelle intenzioni. Può anche aver ritrovato, almeno in parte, l'anima che cercava nella sua squadra ma i risultati continuano a non arrivare e a ...

Dal Botswana ecco il diamante da 1768 carati - è il secondo al mondo : solo la regina Elisabetta ne ha uno più grande - : Nella miniera di Korowe, in Botswana, è stato scoperto un diamante da record. È grande quanto una pallina di tennis e pesa 352 grammi. Con i suoi 1.768 carati è il secondo diamante grezzo più grande ...

'La mia più grande soddisfazione? Quando i genitori che si separano pensano prima al bene dei figli' : Solo tribunale, quindi? No, affatto: ho sempre coniugato la mia attività con l'impegno nel mondo associativo. Ritengo che per una miglior tutela dei diritti delle persone si debba puntare sulla ...

Village & Pillage stravolge Minecraft : tutte le novità del più grande aggiornamento di sempre : Quella di Minecraft è una storia videoludica eccezionale. Nato come un piccolo titolo indipendente, il gioiellino di casa Mojang è riuscito non solo a catturare l'attenzione di milioni di videogiocatori nel mondo, ma anche a farsi notare dal colosso Microsoft, che ha accolto lo studio sotto la sua ala protettiva. Il resto è leggenda in pixel e poligoni, che nelle ultime ore è andata ad accogliere un update destinato a cambiarne il volto per ...

Suarez punge il Liverpool : 'Reds campioni? Nel 2014 sarebbe stata un'impresa più grande' : "Liverpool campione in Premier League? Nel 2013-2014 sarebbe stata un'impresa più grande". A pronunciare queste parole Luis Suarez, uno che con la maglia dei Reds ha giocato per tre stagioni, segnando ...

Gerry Scotti racconta l’incidente del figlio - operato d’urgenza : «La paura più grande della mia vita». : «È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa». Lo ha detto a Oggi Gerry Scotti parlando del grave incidente subìto dal... L'articolo Gerry Scotti racconta l’incidente del figlio, operato d’urgenza: «La paura più grande della mia vita». proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.