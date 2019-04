Il Parmigiano Reggiano sul pesce? Si può fare

gqitalia

(Di martedì 30 aprile 2019) Tutto è cominciato al Maximo Italian Bistrot di Londra, quando un cliente ha chiesto delda aggiungere a un piatto a base di. La risposta dello chef-proprietario Massimiliano Donati non si è fatta attendere: il suo «no» secco ha avuto seguito su Tripadvisor (con il commento negativo dell’avventore) e con l’immediata risposta di Donati: «Ci sono alcune regole della vera cucina italiana che probabilmente ti sfuggono: MAI chiedere dell’ananas sulla pizza; MAI mettere la panna nella pasta alla carbonara; MAI chiedere la pasta Alfredo (e chi sarebbe poi, questo Alfredo?); MAI mettere il pollo nella pasta all’arrabbiata; E, last but not least, MAI, MAI, MAI chiedere del formaggio da aggiungere su una ricetta a base di. Sono semplici regole, l’A, B, C».La questione è rimbalzata sulle testate internazionali, il dibattito infuria su Facebook, ma a sorpresa ...

