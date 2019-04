Il ministro Costa chieda scusa per l' allarme sulla presenza di amianto lungo la Tav

Tav - il ministro Costa : “Sono preoccupato per l’amianto presente lungo il percorso” : “Ho rappresentato in modo anche corposo al resto del Governo che alcuni percorsi del Tav tagliano delle colline che presentano problemi amiantiferi. Questa per me è una preoccupazione“. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenuto a Casale Monferrato per la Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, lancia l’allarme sul cantiere per la Torino-Lione. In merito ai rischi connessi ai lavori sulla ferrovia per ...

Ilva - lettera aperta al ministro Costa : 'M5s ammetta gli errori - Di Maio ha fatto propaganda' : Se non si ammettono i propri errori, il rischio è quello di trasformare la politica in un credo dogmatico che difende la propria infallibilità anche contro l'evidenza della scienza e dei dati, come ...

Ilva - lettera aperta al ministro Costa : ‘M5s ammetta gli errori - Di Maio ha fatto propaganda’ : Signor ministro, le scrivo dopo aver letto con stupore il suo post del 28 aprile scorso su Facebook sulle emissioni dello stabilimento siderurgico gestito da ArcelorMittal in cui lei dice di voler “fare chiarezza sui numeri diffusi in queste settimane”. Queste le sue parole: “È stato detto che la riduzione del 20% delle emissioni inquinanti annunciata con il passaggio ad Arcelor Mittal non sarebbe vera: è chiaro che tale ...

Ex Ilva - ministro Costa : “Il fumo nero dall’altoforno 4 si verifica troppo spesso” : “In molti ieri mi avete segnalato del fumo nero in uscita dall’altoforno 4 di Arcelor Mittal, ex Ilva, a Taranto. Ci siamo immediatamente attivati con Ispra. Si è trattato di un blocco emergenziale dell’impianto. Se succede una volta, è un conto, ma pare proprio si verifichi un po’ troppo spesso“: lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “I tecnici stessi mi hanno ...

Siri - il ministro Costa : «Eolico - emendamenti sospetti. Così ho respinto il pressing della Lega» : Siri, il ministro Costa: «Eolico, emendamenti sospetti. Così ho respinto il pressing della Lega». «Arrivarono a suo tempo vari emendamenti, tutti della Lega, su tariffe...

Clima : salta l’incontro di Greta Thunberg con il ministro Costa : salta l’incontro tra Greta Thunberg e il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’attivista svedese avrebbe dovuto incontrare il Ministro privatamente prima del suo intervento dal palco di piazza del Popolo a Roma. Al Ministro è stato proposto di venire in piazza per incontrare Greta, ma Costa già nei giorni scorsi aveva escluso questa possibilità per non mettere il “cappello” alla manifestazione: “questa deve essere una piazza ...

Greta Thunberg in Italia - il ministro Costa : “Ci stiamo organizzando per un incontro” : “Ci stiamo organizzando per un incontro con Greta al più presto. Ne ho piacere, la seguo molto. Per noi quello che sta facendo è importantissimo: non in quanto Greta ma perché rappresenta tutti i giovani del mondo e quindi anche i giovani Italiani“. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in seguito all’arrivo in Italia di Greta Thunberg, la ragazza svedese attivista per il Clima. “In Italia il 15 ...

Taglio delle emissioni - ministro Costa : “Dall’Italia un contributo fondamentale” : “Oggi è una giornata importante nel percorso intrapreso con convinzione, dal nostro Paese e dall’Europa, di lotta ai cambiamenti climatici: l’Unione ha infatti detto sì, in via definitiva, alle nuove norme sulle emissioni di biossido di carbonio per le auto e i veicoli commerciali leggeri, e siamo soddisfatti del contributo fondamentale dato dall’Italia, che si è impegnata fortemente affinché venissero messi nero su bianco obiettivi più ...

Ambiente - ministro Costa : “Al via percorso per l’area marina protetta di Capri” : “Mercoledì i sindaci di Capri e Anacapri saranno al ministero dell’Ambiente per avviare il percorso amministrativo per creare l’area marina protetta di Capri“. Lo ha annunciato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Capri, nel corso dell’evento organizzato da Marevivo per i dieci anni di Delfini Guardiani. “Ringrazio i sindaci di Capri e Anacapri per il loro impegno, l’isola dal primo maggio sarà plastic free e non solo per ...

Matteo Salvini - l'insulto del ministro "tecnico" Sergio Costa : "Non sa di che parla - e Di Maio mi ascolta" : "Gli attacchi di Matteo Salvini? Ha il diritto di criticare, ma prima dovrebbe studiare". Parola di Sergio Costa, ministro dell'Ambiente "tecnico" ma d'area M5s, che intervistato dal Corriere della Sera rivela come Luigi Di Maio e Danilo Toninelli pendano di fatto dalle sue labbra su un argomento sp

Plastica - il ministro Costa a Radio 24 : “L’Italia sarà il primo paese a recepire la direttiva europea contro il monouso” : All’indomani dell’approvazione del disegno di legge Salvamare, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a “Si può fare” su Radio24, in un’intervista che andrà in onda domenica alle 9.15, torna sul tema della Plastica. A proposito della bando della Plastica monouso, Costa conferma che l’Italia sarà in prima linea: “noi abbiamo voluto la direttiva europea di contrasto alla Plastica usa e getta e quindi vogliamo essere i primi a poterla ...

Lupo : il piano del ministro Costa senza abbattimenti : La convivenza tra Lupo e uomo in Italia è un tema attuale che riscalda gli animi con posizioni diverse. Tra gli animalisti, gli ambientalisti e non solo, c’è chi difende il predatore ad armi tratte per l’importanza strategica che riveste nella biodiversità. Sul fronte opposto, c’è chi invece lo considera una minaccia, come nel caso di alcune Regioni del Nord che si sono spinte al punto di sollecitarne l’abbattimento. Richieste che sembrano ...

Parco degli Iblei : al vaglio del ministro Costa : Parco degli Iblei al vaglio del ministro dell’ambiente Costa. Dopo una interlocuzione della deputata regionale Stefania Campo con l’assessore Cordaro