Il libro intervista a Salvini pubblicato da una casa editrice vicina a CasaPound

Salvini sceglie la casa editrice vicina a CasaPound per la pubblicazione del suo libro-intervista : Il vicepremier Matteo Salvini sceglie Altaforte, la casa editrice sovranista vicina a casaPound, per il suo libro "Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio". Il numero uno di Altaforte è quel Francesco Polacchi che è a capo del marchio di moda Pivert per il quale Salvini già finì nella bufera dopo aver indossato il giubbotto col picchio allo stadio un anno fa. Il libro, scritto dalla giornalista Chiara ...

