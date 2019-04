Icardi-Juventus | “Gazzetta” | l’attaccante ha espresso la sua preferenza!

Inter-Juventus - le formazioni : c'è Icardi. In tv su Dazn. Diretta : il live : Alle 20.30 il derby d'Italia, Inter-Juve. Dove vederla in tv? Diretta su Dazn . Alla stasera ora scatta anche il live testuale . Le formazioni : Spalletti scombina il pronostico della vigilia, non ...

Icardi-Juventus - intrigo Higuain : il piano di Paratici in vista dell’estate : ICARDI JUVENTUS- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come detto e ripetuto, i bianconeri, come prima cosa, proveranno l’affondo per un nuovo centrale difensivo. Un nuovo difensore capace di ricoprire al meglio sia la posizione di centrale in una difesa a quattro, sia […] L'articolo Icardi-Juventus, intrigo Higuain: il piano di Paratici in vista ...

Inter Juventus formazioni probabili - ballottaggio Lautaro-Icardi : Inter Juventus formazioni – Il big match di giornata è quello tra Inter e Juventus. E non potrebbe essere altrimenti considerando la rivalità che il derby d’Italia porta con sé da sempre. Gara che conta soprattutto per i nerazzurri, che puntano a consolidare il terzo posto, mentre la Juve non vuole sfigurare nonostangte lo Scudetto […] L'articolo Inter Juventus formazioni probabili, ballottaggio Lautaro-Icardi è stato realizzato da Calcio ...

Icardi-Dybala - scambio quasi impossibile : Inter e Juventus cambiano strategia : Marotta e Paratici hanno parlato del possibile scambio tra i due, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questo affare difficilmente si concretizzerà per diversi motivi e uno di questi è ...

Inter-Juventus : Higuain - Icardi... Un anno dopo è cambiato tutto : Scherzi del cervellone che elabora il calendario di serie A. L'anno scorso, Inter-Juventus si era giocata il 28 aprile, in questa stagione San Siro si riempirà sabato 27 aprile. Quello che cambia ...

Calciomercato - la Juventus vorrebbe Icardi : nell'affare non dovrebbe entrare Dybala : La Juventus sarebbe pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. La delusione della sconfitta ai quarti di finale della competizione europea per eccellenza starebbe spingendo la dirigenza bianconera a lavorare per costruire una super squadra in grado di supportare Cristiano Ronaldo. dovrebbe quindi arrivare rinforzi in tutti i settori, dalla difesa, che necessita di almeno due difensori ...

