Highlights Champions League | Tottenham-Ajax 0-1 Video Gol e tabellino

VIDEO Tottenham-Ajax 0-1 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisivo van de Beek : L’Ajax sbanca Londra imponendosi per 0-1 in casa del Tottenham nell’andata delle semifinali di Champions League: decide al 15′ il gol di van de Beek, pescato ottimamente sul filo del fuorigioco da Ziyech. Al ritorno ad Amsterdam, mercoledì prossimo, servirà l’impresa agli uomini di Pochettino. Highlights Tottenham-Ajax 0-1 IL GOL Decisivo DI VAN DE Beek Ajax are so good,they could win the Champions League,what a ...

Highlights Champions League - Manchester City-Tottenham 4-3 : video gol : In semifinale il Tottenham troverà l'Ajax Champions League, Manchester City-Tottenham 4-3: la cronaca della partita All'Etihad la partita è spettacolare. Dopo 11' il risultato è di 2-2. Al 4' la ...

VIDEO Porto-Liverpool 1-4 Highlights - gol e sintesi Champions League. Poker dei Reds e semifinale conquistata : All’Estadio Dragao il Liverpool conquista la semifinale come da pronostico, grazie ai gol di Manè, Salah, Firmino e di van Dijk. Un match mai in discussione nel quale i portoghesi sono risultati inconcludenti, al cospetto di una formazione molto concreta e solida. Per i ragazzi di Klopp, dunque, sarà super sfida al Barcellona di Leo Messi. Il gol di Militao non cambia la sostanza. Di seguito gli Highlights di Porto-Liverpool: GLI ...

Highlights Champions League : Manchester City-Tottenham 4-3. Video Gol e tabellino : Highlights Manchester CITY TOTTENHAM – Partita pazzesca quella che si è svolta stasera all’Etihad Stadium. E se i più si potrebbero fermare a notare la sfida di Champions League tutta in salsa inglese tra il Manchester City e Tottenham, quello che ha reso incredibile e quasi unico nel proprio genere è ben altro. E si […] L'articolo Highlights Champions League: Manchester City-Tottenham 4-3. Video Gol e tabellino proviene da ...

VIDEO Juventus-Ajax 1-2 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Rimonta vincente degli olandesi : Si infrangono contro l’Ajax i sogni di gloria della Juventus, che esce sconfitta in casa per 1-2 nella sfida di ritorno dei quarti di finale della Champions League: in virtù dell’1-1 della gara d’andata sono gli olandesi a qualificarsi per le semifinali della massima competizione continentale. Al vantaggio di Cristiano Ronaldo risponde subito van de Beek. nella ripresa la rete decisiva è dell’uomo mercato De ...

Highlights Champions League : Juve-Ajax 1-2. Video Gol e tabellino : Highlights JUVE AJAX – La Juventus saluta la Champions League davanti ai propri tifosi all’Allianz Stadium, ma soprattutto di fronte a un grande Ajax. Una qualificazione che sfuma dopo un buon risultato di 1-1 ottenuto all’andata e in una partita che sembrava essersi messa per il verso giusto. Sono stati infatti gli uomini di Massimiliano […] L'articolo Highlights Champions League: Juve-Ajax 1-2. Video Gol e tabellino ...

VIDEO Barcellona-Manchester United 3-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisivo Lionel Messi : Il Barcellona domina nella sfida contro il Manchester United e si impone per 3-0 nel ritorno dei quarti della Champions League di calcio, dopo aver vinto per 1-o all’andata in Inghilterra. Chiude ogni discorso relativo al passaggio del turno Messi con una doppietta tra il 16′ ed il 20′ del primo tempo. Nella ripresa rete di Coutinho al 61′ per il definitivo 3-0. Highlights Barcellona-Manchester United 3-0 IL PRIMO GOL DI ...

Pallanuoto - Champions League : Ferencvaros-Pro Recco 7-13. Highlights : FERENCAVAROS-PRO Recco 7-13, 4-4, 1-5, 0-1, 2-3, Impressionante. Scavando in fondo al dizionario degli aggettivi superlativi, già tutti utilizzati, questo è quello che aiuta a fotografare la partita ...

Video/ Ajax Juventus - 1-1 - gol e Highlights. Neres pareggia CR7 - Champions League - : Video Ajax Juventus, 1-1,: highlights e gol della partita dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Le immagini salienti dalla Cruijff Arena

Highlights Champions League : Manchester United-Barcellona 0-1. Video Gol e tabellino : Highlights Manchester UNITED BARCELLONA – Al triplice fischio del direttore di gara chi sorride all’Old Trafford è il Barcellona. Passano infatti i blaugrana nonostante il tecnico del Manchester United, Solskjaer, avesse adottato delle soluzioni cercando di coprirsi contro il forte reparto offensivo a disposizione di Valverde. L’allenatore dei blaugrana ha infatti schierato tutto l’armamento pesante, […] L'articolo ...

Highlights Champions League : Ajax-Juve 1-1. Video Gol e tabellino : Highlights AJAX JUVE – Tutto si può dire su questo match disputato all’Amsterdam Arena meno che sia stato un incontro noioso. Tante infatti sono state le emozioni e le occasioni, oltre i gol veri e propri, da entrambe le parti. Tra i protagonisti di questa partita troviamo Cancelo. È infatti il terzino portoghese a disegnare […] L'articolo Highlights Champions League: Ajax-Juve 1-1. Video Gol e tabellino proviene da Serie A ...

Highlights Champions League : Liverpool-Porto 2-0. Video Gol e tabellino : Highlights LIVERPOOL PORTO – All’Anfield Road gli uomini di Jurgen Klopp danno spettacolo ed ipotecano la semifinale di Champions League. I Reds riescono infatti ad imporsi per 2-0 sul Porto riuscendo ad esprimere un gioco ad un ritmo davvero elevato segnando entrambe le reti di questo match nella prima mezz’ora di gioco. La formazione lusitana […] L'articolo Highlights Champions League: Liverpool-Porto 2-0. Video Gol e ...

Highlights Champions League : Tottenham-Manchester City 1-0. Video Gol e tabellino : Highlights TOTTENHAM MANCHESTER City – Nel nuovo stadio del Tottenham i padroni di casa riescono ad aggiudicarsi il primo atto di questa doppia sfida tutta in salsa inglese, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Un sorriso amaro però per gli uomini di Mauricio Pochettino, visto il grave infortunio occorso al loro […] L'articolo Highlights Champions League: Tottenham-Manchester City 1-0. Video Gol e ...

VIDEO Tottenham-Manchester City 1-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisivo Son - Aguero sbaglia un rigore : Il Tottenham batte il Manchester City nell’andata dei quarti di finale della Champions League di calcio per 1-0: decide la rete di Son al 78′. I Citizens però possono rammaricarsi per un rigore fallito da Aguero al 13′: gran parata di Lloris. Per i padroni di casa però una pessima notizia:grave infortunio occorso a Kane, che riceve un pestone poco prima dello scoccare dell’ora di gioco e deve lasciare il campo. GLI ...