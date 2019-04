Grande Fratello 2019 | Valentina Vignali contro Guendalina Tavassi | Con Cristian

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio con la gonna : il vero significato del suo look : Cristiano Malgioglio non smette mai di fare divertire e di stupire. Il simpatico opinionista ha esibito un look particolare ieri sera 29 aprile al Grande Fratello 2019. Ha indossato uno smoking e una lunga gonna di tulle. Il motivo? Questa settimana, al Gf 16, è stato mandato in onda un video in cui

Grande Fratello 2019 - Martina : "Quello che vivo con Daniele è reale" : Martina, subito dopo la lunga diretta di ieri, ha espresso preoccupazione per il fatto che i genitori possano rimanere delusi dal suo comportamento in riferimento al suo chiacchierato rapporto con Daniele. Durante la cena ha assicurato: Io quello che vivo con Daniele è reale. Valentina, che da sempre ha manifestato dei dubbi sulla relazione tra i due, ha prontamente replicato spiegando alla coinquilina che "le cose che ho detto su di voi ...

Grande Fratello - Nalli sulla Cipollari : 'La mia ex moglie è una gran donna' : Ieri sera la puntata del grande Fratello è stata piena sorprese; è iniziata con il confronto tra Christian e Daniel dopo alcune frasi ritenute offensive e omofobe da parte di quest'ultimo. Ha visto poi l'eliminazione dalla casa di Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro, e le liti trash tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, Guendalina Tavassi e Christian Imparato; toccante anche il momento di quest'ultimo con suo padre che gli ha ...

Montalbano in replica vince contro Il Grande fratello : Il Commissario Montalbano , anche se in replica, continua a vincere e batte Il Grande fratello . L'episodio L'odore della notte , trasmesso da Rai1, ha infatti conquistato il prime time di ieri sera ...

Grande Fratello - la mamma biologica di Serena Rutelli 'Vorrei riabbracciarti'. Barbara Palombelli 'Deve decidere lei' : Quarto appuntamento con il reality della Casa di Cinecittà all'insegna dei sentimenti. Come annunciato infatti dalla stessa conduttrice Barbara D'Urso nel suo programma festivo Domenica Live, tra gli ...

Grande Fratello 16 - Daniele Dal Moro : "Non ho nulla contro gli omosessuali. Sono pieno di amici gay. Mi ci trovo bene" (video) : Daniele Dal Moro, visibilmente scosso dagli attacchi ricevuti, su più fronti, per l'appellativo infelice, nei confronti di Cristian Imparato, stanotte, si è sfogato a lungo, con Gianmarco Onestini. Il modello veronese non ci sta a passare per omofobo: A me di quello che montano, perché siamo in un programma televisivo, mi importa fino ad un certo punto. so che persona Sono. Mi dispiace che Cristian ha trovato l'appiglio, ha fatto il talk per ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si sfoga : “Sono convinta che se mio nonno Fabrizio fosse qui…” : Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre cantautore Fabrizio, è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. A tenere banco non è solo il suo flirt con la coinquilina Erica, ma soprattutto la disputa familiare che la riguarda. La ragazza infatti, non potendo parlare del padre che l’ha diffidata legalmente dal farlo, si è sfogata con i coinquilini ricordando suo nonno Fabrizio De André ed ...

Grande Fratello - Cristian Imparato fuori controllo contro Daniele : caterva di insulti - finisce male : Caos al Grande Fratello 2019: Daniele Dal Moro ha chiamato Cristian Imparato “checca” e poi “checca isterica” parlando con Martina Nasoni e Valentina Vignali. Il tutto, alle spalle dell’ex cantante di Io Canto che in puntata, ieri 29 aprile, si è mostrato infastidito e piuttosto provato dalla situaz

Ivana Icardi eliminata dal Grande Fratello - su Instagram subito a letto con il fidanzato (FOTO) : Ivana Icardi sempre più innamorata del fidanzato Luis Galesio. La sorella dell'attaccante dell'Inter si è mostrata così in alcune storie pubblicate su Instagram, a poche ore dall'eliminazione dal Grande Fratello. Non è mancata la dedica speciale:Sei tutto per me. Non ci separiamo più. Ti amoooooooooo da morire! Che gli ignoranti continuino a parlare, il nostro amore non si tocca.prosegui la letturaIvana Icardi eliminata dal Grande ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Ivana Icardi ha leccato l'orecchio a Gianmarco" (video) : Valentina Vignali, al termine della quarta puntata del 'Grande Fratello 16', ha parlato, a lungo, con Cristian Imparato, Erica e Gaetano sui risvolti (mai svelati) dell'attrazione fisica tra Gianmarco Onestini e la bella Ivana Icardi che, ieri sera, dopo l'eliminazione, ha riabbracciato il fidanzato Luis Galesio. Grande Fratello 16, Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio: 'Non ci separeranno ...

Grande Fratello 2019 - bufera nomination. Michael Terlizzi parla di 'esercitazioni'. I social insorgono : 'E' tutto pilotato?' : Mila Suarez è finita ancora una volta in nomination. L'ex fidanzata di Alex Belli è piuttosto petulante e nella casa non è ben voluta, quindi finire al televoto anche nella quarta puntata del Grande ...

Grande Fratello - la figlia della Palombelli clamorosa : cosa risponde alla madre biologica - strazio in diretta : Colpo di scena al Grande Fratello. Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, respinge il tentativo di avvicinamento della madre biologica che le ha fatto recapitare una lettera in diretta su Canale 5. Dopo qualche tentennamento la figlia di Barbara Palombelli e Franc

Grande Fratello - Kikò Nalli e Ambra Lombardo si baciano : ecco la reazione di Tina Cipollari : Già la settimana scorsa Tina Cipollari non si era trattenuta dal commentare l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello di Ambra Lombardo, la professoressa siciliana di cui il suo ex marito Kikò Nalli si è infatuato sin dai primi giorni di convivenza. “Sei sempre molto sfortunato in amore”, aveva detto ironica in una Instagram story l’opinionista di Uomini e Donne. E lunedì sera, nel corso della quarta puntata del reality condotto ...

Grande Fratello 2019 : Valentina Vignali svela la verità sul rapporto tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini - video : L'influencer confessa: "Ivana dopo la festa gli è saltata addosso e ha iniziato a leccargli l’orecchio".