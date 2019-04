Governo alla rinfusa sul Venezuela. M5S condanna il "golpe" di Guaidò - Salvini lo sostiene. Moavero e Conte mediano : In Europa si fanno i conti anche con la posizione dell'Italia, rimasta tra i pochi a non riconoscere Guaidò. Anche al prezzo di una spaccatura all'interno della maggioranza. Tale spaccatura si è riproposta anche adesso che la situazione è tornata ad infiammarsi. M5s, rispetto alla chiamata delle armi di Guaidò ha mostrato tutta la sua contrarietà, esprimendo "profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di ...

Carige - l’allarme dei sindacati : «No a tagli indiscriminati - intervenga il Governo» : Sul futuro di Banca Carige intervengono le segreterie nazionali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.

Il Governo del Cambiamento riesuma le Province? Di Maio : "Chiedete alla Lega" : "Per me le province si tagliano. Punto. Ogni poltronificio per noi deve essere abolito. Efficienza e snellimento, questi devono essere i fari. Questa è la linea del M5S. Per me si tagliano, chiedete alla Lega". Così Luigi Di Maio ha risposto ad una presunta indiscrezione de 'IlSole24Ore", secondo il quale il Governo Conte starebbe lavorando ad una modifica della Riforma Delrio con l'intenzione di ripristinare le Province nel loro assetto ...

25 aprile - Buffagni (M5s) al corteo : “Il Governo è presente. Chi va a Corleone capisca che esecutivo è lontano dalla mafia” : “Il governo è presente. Spero che chi va a Corleone capisca che l’esecutivo non ha nulla a che fare con la mafia”. A dirlo, al corteo del 25 aprile a Milano, il sottosegretario Stefano Buffagni del M5s. Il riferimento è al viaggio di Matteo Salvini nella città siciliana nel giorno della celebrazione della Liberazione. L'articolo 25 aprile, Buffagni (M5s) al corteo: “Il governo è presente. Chi va a Corleone capisca che ...

Di Maio alla Lega : basta polemiche e il Governo va avanti 4 anni : Luigi Di Maio prova a ricucire con la Lega dopo il duro scontro di questi giorni sul Salva Roma e il caso Siri. “Stop polemiche, il governo va avanti altri 4 anni. Ogni ministro deve pensare a fare il suo e il M5S vuole andare avanti per altri 4 anni. È un esecutivo che può cambiare davvero le cose e noi ci crediamo. Quindi abbandoniamo anche i vittimismi", afferma il vicepremier e leader M5s, che aggiunge: "Non mi è mai piaciuto ...

**Governo : Toninelli - 'finché restiamo nel contratto di Governo andiamo alla grande'** : Segesta (Trapani), 24 (AdnKronos) - "Finché restiamo nel contrato di governo, andiamo alla grande. Ovviamente ci sono diversità tra Lega e M5S". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando con i giornalisti al cantiere della galleria Segesta, nel trapanese.

"Andare avanti? Molto complicato"Governo - l'inside choc dalla Lega : "Ci insultano. Ci minacciano. Ci danno dei ladri. Andare avanti così è davvero complicato. Se il governo resterà in piedi dopo le elezioni europee? La vedo Molto, Molto dura". Sono le parole, pesanti come macigni, utilizzate da una fonte leghista ai massimi livelli all'indomani del Consiglio dei ministri fiume Segui su affaritaliani.it

Governo a un passo dalla rottura? Cronaca di una notte agitata : ... andando anche alla ricerca delle origini della crisi, in altra Cronaca svela che giovedì scorso il leader leghista ha incontrato la berlusconiana Licia Ronzulli, delfina di B. e 'quello che è certo ...

Il Governo stralcia il Salva Roma. Salvini : "I debiti restano alla Raggi" : alla fine a spuntarla sembra essere Salvini. "Lega soddisfatta - dice il vicepremier in uscita da un Cdm infuocato - I debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani ma restano in carico al sindaco. stralciati i commi 2,3,4,5,6 della norma". A restare sono solo i punti 1 e 7. Sugli altri deciderà il Parlamento. Diversa, ovviamente, la lettura del M5S. Fonti grilline guardano il bicchiere mezzo pieno e parlano di un Salva Roma ...

Salvini : "Lega non farà saltare il Governo - ma nessun aiuto alla Raggi" : Matteo Salvini "non farà saltare il governo". Lo ha dichiarato lo stesso ministro dell’Interno ospite stamane del Giornale radio Rai su Radio1. Il vicepremier ha escluso categoricamente la possibilità che la Lega stacchi la spina all’attuale esecutivo per cercare di riformare il centrodestra, come chiedono da giorni Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Nonostante la conferma della fedeltà nei confronti del Movimento 5 Stelle, Salvini ribadisce ...

Il Governo alla resa dei contiTra Salva Roma e dimissioni di Siri : Oggi sarà il giorno della resa dei conti (l'ennesima) nel Governo, tra caso Siri e "Salva Roma". C'è grande attesa per il consiglio dei ministri che si svolgerà in giornata con il decreto Crescita all'ordine del giorno Segui su affaritaliani.it

Il Governo alla resa dei conti sul 'Salva Roma' : C'è attesa per il consiglio dei ministri che si svolgerà martedì con il decreto Crescita all'ordine del giorno. La norma 'Salva Roma' che sembrava aprire un'ulteriore crepa fra i due alleati di governo sembra, ad oggi, arrivare ad una composizione di mediazione. Lo si legge, almeno sulla carta, nelle parole del leader del Carroccio, Matteo Salvini, e nella replica, a stretto giro di posta, del viceministro Laura Castelli. E ...