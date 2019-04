Giro d’Italia 2019 | Robert Gesink deve rinunciare | doppia frattura Roglic perde un

oasport

(Di martedì 30 aprile 2019)non parteciperà ald’Italiache scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. L’olandese ha infatti riportato unadella clavicola e del bacino quando è caduto alla Liegi-Bastogne-Liegi e dunque non potrà essere presente alla Corsa Rosa. Primoz, tra i favoriti per la conquista del titolo,dunque uno dei gregari più importanti: la Jumbo Vismaancora rivelare quale sarà il sostituto.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: You Uchida / Shutterstock.com

bigbikeprints : RT giroditalia: Save the Children e #Giro d’Italia insieme per dire “Stop alla guerra sui bambini” in occasione del… - LauraDa85365922 : RT @giroditalia: Save the Children e #Giro d’Italia insieme per dire “Stop alla guerra sui bambini” in occasione del Centenario dell’Organi… - timescape87 : RT @giroditalia: Save the Children e #Giro d’Italia insieme per dire “Stop alla guerra sui bambini” in occasione del Centenario dell’Organi… -