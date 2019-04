Giro d’Italia 2019 | l’Italia cerca alternative a Vincenzo Nibali per i Grandi Giri Esame

Giro d’Italia 2019 - piccolo cambio di percorso : la Corsa Rosa sarà più lunga di 60 km! Tutte le novità : Il percorso del Giro d’Italia 2019 è stato allungato rispetto a quanto era stato annunciato in fase di presentazione. La Corsa Rosa doveva essere lunga 3518,5 chilometri ma il Garibaldi uscito nei giorni scorsi ha messo in evidenza un incremento di 60 chilometri: il gruppo dovrà infatti pedalare per 3578,8 km. Non è una novità, siamo abituati ad assistere a piccole variazioni dovute magari a problemi col manto stradale e a piccoli problemi ...

Giro d’Italia 2019 : le altimetrie delle 21 tappe. Cima Coppi sul Gavia : Una lunga cavalcata, da Bologna a Verona, con tre prove contro il tempo e ventuno tappe che daranno sicuramente spettacolo. Tutto pronto per il Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le frazioni con le varie altimetrie. Tutte le altimetrie delle tappe del Giro d’Italia 2019 PRIMA TAPPA (sabato 11 maggio): Bologna-Bologna, 8,2 km (cronometro individuale) SECONDA TAPPA (domenica 12 maggio): Bologna-Fucecchio, 200 ...

Giro d’Italia 2019 : Domenico Pozzovivo e Damiano Caruso - due gregari di lusso per Vincenzo Nibali in salita : Le speranze italiane per l’imminente Giro d’Italia 2019 sono riposte senza ombra di dubbio su Vincenzo Nibali. Il siciliano della Bahrain-Merida avrà al suo fianco due fedelissimi compagni come Domenico Pozzovivo e Damiano Caruso, pronti a dare il 100% per portare lo Squalo dritto dritto all’obiettivo stagionale: conquistare la Corsa Rosa. Tra i due Pozzovivo è sicuramente il più esperto per quanto riguarda il Giro ...

Giro d’Italia 2019 - in dubbio la presenza di Alejandro Valverde : il Campione del Mondo ci pensa dopo la primavera sottotono : La presenza di Alejandro Valverde al Giro d’Italia è in forte dubbio come riporta la Gazzetta dello Sport. Il Campione del Mondo aveva annunciato la sua partecipazione alla Corsa Rosa che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna ma, dopo una primavera deludente durante la quale non ha ottenuto i risultati sperati nelle Classiche, lo spagnolo potrebbe non essere al via della prima grande corsa a tappe della ...

Giro d’Italia 2019 : le maglie. Inizia la corsa per conquistare quella rosa : Sabato 11 maggio scatterà da Bologna la 102ma edizione del Giro d’Italia, corsa che unirà il Bel Paese attraverso 21 tappe e offrirà anche quest’anno spettacolo a tutti gli appassionati di ciclismo. Come di consueto i corridori al comando delle classifiche vestiranno in ciascuna frazione la rispettiva maglia, che li renderà riconoscibili in gruppo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quali sono le maglie del Giro d’Italia 2019. ...

Giro di Romandia 2019 : ultimo test prima del Giro d’Italia. Presenti Primoz Roglic ed Elia Viviani : Passa dalla Svizzera l’ultimo appuntamento di preparazione in vista del Giro d’Italia 2019 che scatterà l’11 maggio in quel di Bologna. Come di consueto ci si sposta in terra elvetica, per il Giro di Romandia, dopo le Classiche delle Ardenne: breve corsa a tappe che anticipa il primo grande Giro stagionale. Si comincia domani, martedì 30 aprile, ultima tappa in programma domenica 5 maggio. Percorso Sei le frazioni, tra le quali ...

Giro d’Italia 2019 : Androni punta su Mattia Cattaneo e Fausto Masnada. Per entrambi è l’occasione per tentare il salto di qualità : L’Androni Giocattoli-Sidermec sta vivendo un periodo alquanto florido grazie ai suoi ragazzi; in particolar modo con le vittorie e i risultati complessivi di due giovani bergamaschi: Mattia Cattaneo e Fausto Masnada. La coppia orobica è reduce da una settimana a dir poco esaltante, dove il primo ha trionfato nella giornata di ieri al Giro dell’Appennino, e il secondo, giunto tra l’altro alle sue spalle, è stato assoluto ...

Giro d’Italia 2019 - l’Androni punta su Mattia Cattaneo e Fausto Masnada. Per entrambi è l’occasione per tentare il salto di qualità : L’Androni Giocattoli-Sidermec sta vivendo un periodo alquanto florido da parte dei suoi ragazzi; in particolar modo con le vittorie e i risultati complessivi di due giovani bergamaschi: Mattia Cattaneo e Fausto Masnada. La coppia orobica è reduce da una settimana a dir poco esaltante, dove il primo ha trionfato nella giornata di ieri al Giro dell’Appennino, e il secondo, giunto tra l’altro alle sue spalle, è stato assoluto ...

Giro d’Italia – Le aziende partner dell’edizione 102 della Corsa Rosa : Giro d’Italia 102: ecco le aziende compagne di viaggio della Corsa Rosa. Sono 59 i partner commerciali ufficiali che a vario titolo accompagneranno il Giro nel suo percorso Rosa Il Giro d’Italia, edizione numero 102, è ormai alle porte. La Corsa Rosa, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport e in programma dall’11 maggio al 2 giugno, ha tanti compagni di viaggio, che vivranno le emozioni di tre settimane di sport, ...

Giro d’Italia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Parata di stelle con Nibali - Dumoulin - Roglic - Bernal e tanti altri : Manca sempre meno all’inizio del Giro d’Italia 2019 che prenderà il via sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. Si preannuncia una Parata di stelle alla Corsa Rosa, rendendo il darsi in strada emozionante e ricco di sorprese su un percorso, come sempre, vario e aperto a tantissimi colpi di scena. Sicuramente ci sarà al via Vincenzo Nibali, lo Squalo va a caccia del terzo sigillo in carriera: il 34enne si è ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo in tv? Orari e programmi su RAI ed Eurosport : È iniziato il contro alla rovescia per la partenza del Giro d’Italia 2019, che si svolgerà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i più forti corridori del mondo sfidarsi sulle strade del Bel Paese attraverso 21 tappe per un totale di oltre 3.500 km da percorrere. Un evento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo. Andiamo quindi a scoprire come vedere il Giro d’Italia 2019 ...

Giro d’Italia 2019 : le 21 tappe ai raggi X. Analisi del percorso : montagne - cronometro e volate : Mancano meno di due settimane alla partenza del Giro d’Italia 2019. Definito il gruppo partenti della 102a edizione della Corsa Rosa, che potrà contare su autentici fuoriclasse del calibro di Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Tom Domoulin (Sunweb), Simon Yates (Mitchelton-Scott) e Alejandro Valverde (Valverde), uno dei modi migliori per prepararsi all’appuntamento è prendere in esame il percorso. Dalla partenza, in programma sabato ...

Giro d’Italia 2019 - ventunesima tappa Verona-Verona : cronometro individuale per incoronare il nuovo re all’Arena : Domenica 2 giugno si svolgerà la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2019: una cronometro individuale di 17 km con partenza e arrivo a Verona. Sarà quindi una sfida contro il tempo a decretare in modo definitivo il vincitore della maglia rosa di questa 102ma edizione. Questa frazione si svolgerà sul Circuito delle Torricelle, che ha ospitato i Mondiali del 2004, e che verrà percorso dai corridori in senso antiorario. Partenza ...

Giro d’Italia 2019 - ventesima tappa Feltre-Croce d’Aune-Monte Avena : l’ultimo tappone alpino sulle Dolomiti : Ultima sfida di montagna, prima della cronometro conclusiva, per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019: da Feltre a Croce d’Aune (si giunge sul Monte Avena), sabato 1 giugno è in programma il tappone Dolomitico, la 20ma frazione che va praticamente a chiudere i giochi per la Maglia Rosa, anche se nella prova contro il tempo del giorno successivo potrebbero esserci ribaltamenti. Percorso Sono 194 i chilometri totali, con ben cinque ...