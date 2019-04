GF16 | Cristian Imparato incontra il padre e si commuove VIDEO

Cristiano Malgioglio furioso al GF16 : “Dovrò dire delle cose” : Anticipazioni Grande Fratello, puntata martedì 23 aprile L’opinionista del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio, è molto arrabbiato e promette scintille per la prossima puntata del Grande Fratello. Barbara d’Urso andrà in onda, sempre su canale 5, martedì 23 aprile e non più di lunedì. Con un post su Instagram, Malgy lancia qualche anticipazione su ciò che […] L'articolo Cristiano Malgioglio furioso al Gf16: “Dovrò dire ...

GF16 - Karina Cascella entra per attaccare Cristian - ma Imparato la blocca : Puntata all'ultimo respiro quella del Gf16, chiusa una discussione se ne apre subito un'altra ed ecco che a tal proposito viene invitata Karina Cascella a rispondere delle accuse fatte da Cristian ...

Le sorelle De André al GF16 - la d'Urso sfida la diffida di Papà Cristiano? : Questa sera su Canale5, Barbara d'Urso condurrà la seconda puntata del Grande Fratello e dovrà superare un grande scoglio: Fabrizia e Francesca De André ce la faranno a entrare come un unico ...

GF16 - Cristiano De Andrè diffida le figlie per evitare che raccontino il loro rapporto : A sette giorni dall'inizio del reality i concorrenti all'interno della casa stanno facendo emergere i loro lati caratteriali con la conseguenza inevitabile della nascita di prime simpatie amicali ed amorose, ma anche di battibecchi ed incomprensioni. Nella seconda puntata di stasera, 15 aprile, al Grande Fratello dovrebbe fare la loro entrata Alberico Lemme, per cui Cristiano Malgioglio ha dimostrato una certa antipatia, e le sorelle De Andrè, ...

GF16 - Cristiano De André diffida le figlie prima del loro ingresso : La seconda puntata del Grande Fratello 16 non è ancora cominciata ma già fa discutere per le dinamiche e le polemiche che sta suscitando sul web e non. Domani sera sarebbe previsto l'ingresso nella ...

GF16 - Michael Terlizzi gay? Lo insinua Cristian Imparato… : Grande Fratello 16, secondo Cristian Imparato il concorrente Michael Terlizzi sarebbe gay Michael Terlizzi potrebbe essere gay? Le parole di Cristian Imparato A poche ore dal coming out dell’ex bambino prodigio di Io Canto, Cristian Imparato ha insinuato dei dubbi sulla sessualità di Michael Terlizzi, suo coinquilino nella casa del Grande Fratello 16. Imparato dopo aver ascoltato Michael Terlizzi parlare … Continue reading GF16, Michael ...

GF16 - Cristian Imparato : insulti contro Karina Cascella - lei replica su Instagram : Il Grande Fratello 16 è iniziato solo da pochi giorni è già il clima comincia farsi rovente. Protagonista di queste prime ore nella casa di Cinecittà, Cristian Imparato il quale, dopo aver fatto coming out ed aver rivelato di essere gay, è stato protagonista di un duro attacco nei confronti in Karina Cascella. Durante una chiacchierata con alcuni compagni di avventura il cantante palermitano si è lasciato andare a pesanti offese nei confronti ...

Gossip GF16 - Cristian rivela : 'Voglio un bebè - sono omosessuale' : Nelle ultime ore il cantante Cristian Imparato ha voluto fare una rivelazione molto forte tra le mura della casa del Grande Fratello. A due giorni dall'apertura della porta rossa, possiamo già affermare che sarà sicuramente un'edizione scoppiettante. Nel caso - in particolare - del cantante Imparato, quest'ultimo ha voluto confessare la sua omosessualità: si tratta di un coming out inedito poiché Cristian non lo aveva mai ufficializzato prima ...

GF16 : Cristian Imparato confessa la sua omosessualità - Mila e Gennaro sembrano già coppia : Nel corso della giornata di ieri uno dei concorrenti del Grande Fratello 16 ha fatto coming out rispondendo ad una domanda di un compagno di avventura circa il suo orientamento sessuale. Stiamo parlano dell’ex bambino prodigio di ‘Io canto’ Cristian Imparato, il quale ha ammesso la sua omosessualità esprimendo tra le altre cose, il desiderio di avere un figlio. Intanto nella Casa più spiata d’Italia sembra già essere nata una nuova coppia, ...

GF16 - Cristiano Malgioglio lancia la bomba : 'Tre concorrenti omosessuali nella casa' : Dopo una grande attesa, lunedì 8 aprile ha preso il via la sedicesima edizione del Grande Fratello e nel corso della diretta Cristiano Malgioglio ha lanciato una vera e proprio bomba: secondo l'opinionista all'interno della casa sarebbero presenti tre concorrenti omosessuali. L'edizione di quest'anno è formata da un misto di concorrenti più o meno famosi e molti spettatori che hanno visto i programmi di Canale 5 alcuni li conoscevano già. La ...

GF16 - Cristian Imparato : "Karina Cascella? Una cornutazza napoletana" : Aveva promesso ai telespettatori che entrando nella casa del Grande Fratello il ricordo di quel piccolo dolce bimbo dalla voce idilliaca si sarebbe cancellato col passare dei giorni, ed effettivamente Cristian Imparato ci sta mettendo del suo affinché la cosa accada.Stavolta se la prende con Karina Cascella, alla quale dà della 'cornutazza'. Ma facciamo un passo indietro. Ieri pomeriggio, nel salotto di Barbara D'Urso, a Pomeriggio ...