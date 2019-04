GF | Serena Rutelli rifiuta di incontrare la madre biologica – Video

Grande Fratello 2019 - Serena Rutelli risponde alla lettera della madre biologica : «Rivederla per me non ha senso» – Video : Serena Rutelli - GF16 Serena Rutelli ha scelto di leggere la lettera che le ha scritto la madre biologica. Chiamata da Barbara D’Urso a raggiungere la stanza del led, durante la quarta diretta di Grande Fratello 2019, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha scoperto che la mamma, che l’ha abbandonata quando aveva soltanto 7 anni, si è messa in contatto con la redazione del reality show per poter parlare con ...

Chi è Serena Rutelli - concorrente del Grande Fratello 2019 : lavoro - fidanzato - foto : Tutto quello che c'è da sapere sull'estetista 29enne, figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Grande Fratello : arrivano Tavassi e Canessa; per Serena Rutelli una lettera dalla madre biologica : Stasera, lunedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del reality show condotto da Barbara d'Urso

Grande Fratello - la madre biologica di Serena Rutelli le scrive una lettera : In un'intervista concessa al rotocalco di cronaca rosa Di Più e ripresa da Gossip & TV , Monica Rutelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul conto della sua adozione: 'Ricordo che ci portarono al ...