Gf | padre Cristian Imparato | “Mi ferisci | sei sempre mio figlio”

Francesca De André si mette nei guai e parla del padre Cristiano : "È tutto rifatto" : Francesca De Andrè infrange la promessa e parla del padre Cristiano De André all'interno della Casa del Grande Fratello 16: "E' tutto rifatto". La 29enne, reduce da una sbronza epica con vomito, stava ...

Francesca De André si mette nei guai e parla del padre Cristiano : 'È tutto rifatto' : Francesca De Andrè infrange la promessa e parla del padre Cristiano De André all'interno della Casa del Grande Fratello 16: "E' tutto rifatto". La 29enne, reduce da una sbronza epica con vomito, stava ...

Gf - Francesca De André in lacrime dopo la diffida del padre Cristiano : in lacrime nella casa del Grande Fratello. La figlia di ha infatti ricevuto una diffida dal padre e non può quindi raccontare la propria storia, di cui aveva comunque parlato più volte in tv. Pare che ...

News Gf - Cristian in lacrime dopo le parole di Guendalina : “Ho paura di mio padre” : News Grande Fratello, Cristian Imparato piange nella Casa dopo le dichiarazioni di Guendalina Tavassi News dal Gf: Cristian Imparato in lacrime stamattina dopo la puntata di ieri sera. La serata non è stata molto semplice per Cristian, anche se lui ha saputo affrontare ogni situazione. Barbara d’Urso ha parlato non solo delle parole di Cristian […] L'articolo News Gf, Cristian in lacrime dopo le parole di Guendalina: “Ho paura ...

Cristian Imparato in lacrime : "Non so se mio padre è fiero di me" : E" uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello 16 e, dopo la seconda puntata in cui ha avuto uno scontro con Karina Cascella, Cristian Imparato ha mostrato il suo lato più sensibile.Il cantante si è messo a nudo raccontando un particolare della sua vita privata che ha sempre tentato di mettere in secondo piano: il rapporto con il padre. "Con lui non c"è mai stato dialogo, non c"è mai stato feeling, però è sempre mio padre - ha ...

Grande Fratello 2019 - Fabrizia De André rinuncia a entrare nella casa dopo la lettera del padre Cristiano. Francesca invece no : “Non ho paura di lui” : dopo la lettera che Cristiano De André ha mandato a Mediaset e alle figlie, Fabrizia ha fatto marcia indietro e non è entrata nella casa del Grande Fratello. Francesca invece sì: “Non ho paura di mio padre. Non mi spaventa per niente, come non mi spaventano le cose che mi ha già fatto mio padre e anzi io sono qui come Francesca e non per parlare di lui. E’ lui che ha la coda di paglia. E Barbara tu lo sai bene, io ho sempre risposto ...