Festival di Cannes 2019 | la regista Alice Rohrwacher in giuria per l’assegnazione della

Cannes Classics : omaggio al cinema italiano al Festival di Cannes 2019 : Bernardo Bertolucci e Anna Magnani nella sezione speciale "Cannes Classique" del Festival di Cannes 2019. Il Festival di Cannes 2019 si avvicina e dopo la conferma di Pierfrancesco Favino in concorso con “Il Traditore”, il cinema italiano avrà nuovamente spazio in una delle manifestazioni più ...

Cannes 72. Come si articola il Festival di Cannes : Short Film Corner , vetrina internazionale fuori concorso nella quale filmmakers provenienti da tutto il mondo hanno la possibilità di presentare i propri cortometraggi al pubblico e ai ...

Buscetta e Maradona - storie italiane al Festival di Cannes : Un gruppo di venerati maestri da Festival. Un solo italiano in gara, Marco Bellocchio, con «Il traditore», sulla storia del «boss dei due mondi» Tommaso Buscetta. Niente film...

Festival di Cannes 2019 - il programma e tutti i film : Marco Bellocchio in concorso con Il Traditore : Il Traditore di Marco Bellocchio unico italiano a contendersi la Palma d’oro accanto a grandi “senatori”: Malick, Loach, Dolan, Almodovar, i fratelli Dardenne e naturalmente Jarmusch. Spicca l’assenza di Quentin Tarantino “il film non è pronto, ma se lo finirà per tempo sarà il benvenuto”, mentre sulla “questione Netflix” continua lo stop di Frémaux: “I titoli in concorso devono uscire nelle sale francesi”. Con quattro donne su diciannove ...

Cinema - dedicato ad Agnès Varda il poster del Festival di Cannes : Cannes, 15 apr., askanews, - È dedicato ad Agnès Varda, regista, sceneggiatrice e fotografa belga scomparsa lo scorso 29 marzo, il poster della 72esima edizione del Festival di Cannes.L'immagine ...

Canneseries - il meglio e il peggio del Festival delle serie tv : ... e due prodotti inglesi, Years and Years , Beecham House ,; come dire che il resto del pianeta ha ancora strada da fare se vuole guadagnare il distintivo di straordinaria competenza proprio del mondo ...