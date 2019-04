Festa del Lavoro 2019 | ecco il doodle di google

Inizia Maggio - arriva la Festa della Mamma 2019 : la DATA e tante curiosità : Maggio 2019 è arrivato: in questo mese, come ogni anno, torna la Festa della Mamma, il giorno in cui celebriamo le nostre madri, coloro che ci hanno dato la vita: quando ricorre precisamente? Qual è la DATA? Innanzitutto in Italia la Festa della Mamma si festeggia sempre la seconda domenica di Maggio: nel 2019 la DATA è quindi il 12 Maggio. Originariamente la ricorrenza era fissa, l’8 Maggio, ma si è poi deciso di renderla “mobile” e celebrarla ...

Buon 1° Maggio! Buona Festa del Lavoro e dei Lavoratori! IMMAGINI - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per gli auguri : Oggi, 1° Maggio 2019, è il giorno in cui si celebra ufficialmente la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori): si celebrano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, è un giorno di impegno civile per tutti. Per l’occasione proponiamo una selezione di IMMAGINI e gif (gallery in alto), VIDEO, FRASI e CITAZIONI (link in basso) da inviare su social e app come Facebook e WhatsApp per auguri di Buon 1° Maggio, di “Buona Festa del ...

Festa del lavoro - perché è oggi? : Si festeggia il primo maggio in molti paesi del mondo, per via di qualcosa che successe a fine Ottocento a Chicago: in Italia da una sessantina d'anni ricordiamo soprattutto la strage a Portella della Ginestra

Marsala - 1° MAGGIO – Festa del LAVORO : Messaggio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano Questo il messaggio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del Presidente del Consiglio comunale, Enzo ...

Primo maggio - storia e significato. Perché la Festa del Lavoro si celebra proprio domani : Sono molti i paesi del mondo che il Primo maggio di ogni anno si fermano per celebrare la Festa del Lavoro, nata come momento di lotta per i diritti dei lavoratori, indipendentemente dal loro status sociale ed economico. Ma ...

Cengio - torna la Festa del primo Maggio : ... da quest'anno ancora più coinvolgente: un nuovo percorso nel cuore del paese, nuove bancarelle, il mercatino, street food, gonfiabili e spettacoli per i più piccini. Condividi ora Navigazione ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio, Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori), si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie in molte parti del pianeta. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i Lavoratori per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione. Anche se da molti ormai definito “Festa del non Lavoro”, il suo significato non sta solo nello scendere nelle strade, invadere le ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio ricorre la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori): si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso, cioè l’orario di Lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i Lavoratori: è un giorno di impegno civile per tutti, Lavoratori, disoccupati ed ...

Festa del Lavoro e dei Lavoratori - Buon 1° Maggio 2019 : IMMAGINI e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 1° Maggio è il giorno in cui si celebra la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori). Si celebrano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso: l’orario di Lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). E’ un giorno di impegno civile per tutti, Lavoratori, disoccupati ed emarginati. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta ...

Sicilia : domenica Noto Antica rivive con la 'Festa dell'Alveria' : Giacomo in costume istituita da Re Martino I nel 1408, ma anche musiche del Basso Medioevo e spettacoli, curati dal Club '4x4 Val di Noto Avventura' e della Fondazione Teatro 'Tina Di Lorenzo',.

Nocera U. : dal 1 al 4 maggio - quattro giorni con la Festa del quartiere Porta Santa Croce : Un'edizione eccezionale, quella di quest'anno, con quattro giorni di momenti da passare insieme con conferenze, spettacoli teatrali, passeggiate e giochi tradizionali. Mercoledì 1 maggio l'...

Vasto : incendio dopo i fuochi d'artificio della Festa di quartiere : Da un lato i cittadini stigmatizzano la poca cura della vegetazione, dall'altro chiedono maggiori misure di prevenzione durante gli spettacoli pirotecnici. «Chi decide di sparare i fuochi d'artificio ...

Migliori offerte Amazon per la Festa della Mamma : più che tecnologica con iPhone e iPad scontati : Più di qualche nostro lettore sarà a caccia delle più succulenti offerte Amazon per la Festa della Mamma, lo sappiamo. Il noto store di Bezos ha messo in vetrina dei particolari sconti dedicati alla ricorrenza prevista per il prossimo 12 maggio, per ogni categoria merceologica possibile. In questo articolo approfondiremo le soluzioni pensate per la Mamma tecnologiche, ossia colei che non può proprio fare a meno di uno smartphone, di un tablet ma ...

Auguri 1 maggio 2019 : citazioni e pensieri per la Festa del Lavoro : Auguri 1 maggio 2019: citazioni e pensieri per la Festa del Lavoro 1 maggio 2019, la Festa del Lavoro, o meglio, la Festa dei Lavoratori. Perché questa ricorrenza, inaugurata nel lontano 1889, è l’eco delle lotte dei lavoratori per la conquista di diritti fondamentali, come la riduzione dell’orario di Lavoro e altri sacrosanti principi legati alla retribuzione e ai giorni di riposo. La Festa dei Lavoratori è dunque un momento importante per ...