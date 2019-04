FCA sceglie le tecnologie di HARMAN | Samsung | e Google per nuovo ecosistema globale per

finanza.repubblica

(Di martedì 30 aprile 2019) I principali componenti del sistema inizieranno a essere introdotti gradualmente in tutto il mondo nella seconda metà del 2019 . Tutti i nuovi veicoli FCA saranno connessi a partire dal 2022.

FCA svilupperà con Harman (Samsung) e Google per nuovo ecosistema globale per veicoli connessi