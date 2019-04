varesenews

(Di martedì 30 aprile 2019) Sono aperte le registrazioni per il primo evento Pecha Kucha organizzato dalComune di, JRC, della Commissione europea a Ispra che si terrà venerdì 17 maggio. L'iniziativa è pensata per ...

varesenews : Europa e scienza, il centro di ricerca europeo si racconta - dargento24 : RT @PartitoBLU: Quale mente malata ha pianificato l'arrivo in Occidente di una 'cultura' primitiva come l'Islam? L'Europa è la culla della… - UniTrieste : RT @engraz: I nanosatelliti fatti a cubo per studiare il meteo nascono nel #Distretto #Trieste e sono al top in Europa. @il_piccolo in viag… -