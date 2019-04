Elezioni europee | non c’è voto più inutile del voto utile

Luigi Di Maio : “Governo non cadrà dopo le Elezioni europee - va avanti per 4 anni” : Luigi Di Maio ha assicurato che il governo non cadrà dopo le elezioni europee di maggio, e ha aggiunto che l'IVA non aumenterà, "non con il Movimento Cinque Stelle". Ma in un'intervista sul Fatto Quotidiano il ministro dell'Economia Tria ha ribadito: "Non è possibile abbassare le tasse, far crescere la spesa e tenere l'Iva ferma. In passato l'hanno fatto e adesso ne facciamo i conti".Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : la guida al voto : Il primo vero test per il Governo Lega-5 Stelle: le Elezioni europee 2019. La prima vera occasione per capire in che direzione andrà questa maggioranza. Terrà? Imploderà? Andrà avanti a discussioni e quieto vivere? Come reagiranno gli italiani al voto? La data in cui i cittadini italiani sono chiamati al voto è fissata a domenica 26 maggio 2019. Giornata unica per entrare in cabina elettorale e scegliere i propri rappresentanti politici italiani ...

Elezioni europee 2019 : Italia - candidati e date : 400 milioni di elettori voteranno dal 23 al 26 maggio alle Elezioni europee 2019 per i 751 deputati del Parlamento europeo, che rappresenteranno i 512 milioni di cittadini dell’Unione. Per la nona legislatura – la prima volta si è votato nel 1979 – andranno alle urne 28 Paesi membri. A causa dello slittamento dell’uscita del Regno Unito dall’Europa al 31 ottobre, i neoeletti deputati britannici decadranno dopo quella data . Così il numero degli ...

Elezioni europee 2019 : voti per la prima volta? Ecco la guida : In pratica, il Parlamento europeo prende decisioni importanti su economia, ambiente, sicurezza e tanto altro che incide concretamente nella vita quotidiana degli europei. Inoltre, queste votazioni si ...

Elezioni europee - chi è Santiago Abascal - il leader di Vox che Salvini vuole come alleato : Matteo Salvini ha ribadito l'intenzione di allearsi con Vox, il partito dell'ultradestra, entrato per la priam volta in Parlamento. Il leader del partito è stato spesso etichettato come omofobo, xenofobo e machista per frasi come questa: "Inaccettabile parlare di violenza di genere, come se il DNA dell'uomo contenesse di per sé violenza".Continua a leggere

Quanta scienza c'è in queste Elezioni europee? : Le elezioni europee sono, purtroppo da praticamente sempre, una tappa intermedia di quelle nazionali. A differenza dello scontro per blocchi contrapposti, una volta si sarebbe detto ideologico, a cui assistiamo spesso anche in occasione del rinnovo dei sindaci o delle assemblee regionali, l'elezione degli eurodeputati riesce a caratterizzarsi (anche) come un voto di opinione.In questo 2019 le elezioni europee dovrebbero essere il momento in cui ...

La commissione elettorale spagnola ha escluso l’ex presidente catalano Carles Puigdemont dalle prossime Elezioni europee : La commissione elettorale spagnola ha escluso l’ex presidente catalano Carles Puigdemont dalle prossime elezioni europee, alle quali si era candidato con la lista Junts per Catalunya – Lliures per Europa. Assieme a Puigdemont, sono stati esclusi anche l’ex ministro per la

Sondaggi Elezioni europee - il Pd torna davanti al M5s : boom della Lega - sfiora il 37% : Secondo un Sondaggio elettorale elaborato da Winpoll per il Sole 24 Ore in vista delle elezioni europee, oggi il Partito Democratico raccoglierebbe il 20,5% delle preferenze degli italiani, superando il Movimento 5 Stelle fermo al 20,1%. In testa boom della Lega. Secondo la stessa proiezione più della metà dell'elettorato pentastellato non uscirebbe dall'Euro.Continua a leggere

Elezioni europee - Europa Verde : “Metà delle donazioni serviranno a piantare alberi” : L'idea è quella di dare un messaggio concreto per la difesa dell'ambiente. Giuseppe Civati, candidato di Europa Verde, lo annuncia sui social: "È una campagna elettorale in cui raccoglieremo finanziamenti e faremo a metà con le piante. Un euro per sostenere la nostra campagna e un euro per piantare gli alberi".Continua a leggere

Sky tg24 al via 'Tribù Europa 19' - appuntamento dedicato alle Elezioni europee 2019 : Sovranisti ed europeisti, liberal e conservatori, pro euro e anti euro: i popoli europei sono sempre più divisi in tribù che si incontrano e si scontrano. ' Tribù - Europa 19 ', l'approfondimento di ...

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Elezioni europee - Silvio Berlusconi : “Se i 5 Stelle scendono sotto il 20% è sfratto al governo” : L'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha commentato il possibile esito delle prossime Elezioni europee di fine maggio: "Se Forza Italia riuscirà a fare un buon risultato e i 5 Stelle scenderanno sotto il 20%, certamente sarà uno sfratto per il governo attuale e si potrà avere un nuovo esecutivo".Continua a leggere

Elezioni europee : avviso di sfratto ai grillini : Dalla Sicilia arriva un nuovo ko per i grillini ma saranno le prossime Elezioni Europee il un test decisivo per

Elezioni Spagna - prova generale per le Europee : Vox punta a fare da apripista per le ultradestre del continente : Il risultato di dicembre in Andalusia aveva già contribuito a modificare alcuni assetti della politica iberica, costringendo il Partito Popolare a spostarsi verso destra su temi come l’aborto, l’immigrazione, l’indipendenza della Catalogna, la sicurezza. Ora Vox, formazione di ultradestra che ha mandato in archivio l’immunità ai partiti nazionalisti propria della penisola, affronta le Elezioni politiche che si tengono ...