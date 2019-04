Droga e pistola rubata nascosta in casa | arrestato 36enne

romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2019) Roma – L’operazione e’ stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato della VI Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile, ufficio investigativo impegnato da sempre nel contrasto delle forme di criminalita’ piu’ diffuse sul territorio cittadino.Ieri sera una pattuglia dei “Falchi”, impegnata in servizi di pattugliamento nel quartiere di Torre Angela, si e’ insospettita dall’atteggiamento di due persone avvistate mentre uscivano a bordo di un veicolo da un box di via Poseidone. Intimato loro l’alt, tenuto conto dell’atteggiamento nervoso dei due occupanti, gli agenti hanno proceduto a immediata perquisizione personale degli stessi, entrambi cittadini albanesi, trovando indosso ad uno dei due, di 36 anni, un mazzo di chiavi delle quali non ha voluto indicare a quale abitazione ...

