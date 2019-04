Crisi Venezuela | Tutte le opzioni sono sul tavolo

huffingtonpost

(Di martedì 30 aprile 2019) Forse non è la giornata della svolta, ma sicuramente segna un punto di rottura, una frattura nella storia del. Dopo mesi di stallo, in un Paese allo stremo delle forze, Juan Guaidó ha deciso di lanciare un'offensiva popolare contro Nicolas Maduro. A sostenerlo a gran voce, ancora una volta, cigli Stati Uniti. Il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha chiesto "un cambio al potere pacifico in", ricordando però che "lesul".L'autoproclamato presidente del Paese del Sud America, dopo mesi di stallo, ha tentato lo strappo definitivo. Lo ha fatto mostrandosi in video, per la prima volta, con alcuni esponenti dell'esercito. Ha chiesto ai militari - finora rimasti fedeli a Maduro - di stare dalla sua parte e alla popolazione di scendere ancora in piazza per mandare via quello definisce un usurpatore del ...

matteosalvinimi : Per il bene del #Venezuela e dei tanti italiani che da anni soffrono per colpa di uno degli ultimi regimi comunisti… - matteosalvinimi : Per il bene del #Venezuela e dei tantissimi italiani che da anni soffrono per colpa di uno degli ultimi regimi comu… - MediasetTgcom24 : Crisi Venezuela, Guaidò: 'Sostegno da Paesi alleati, andiamo avanti' #venezuela -