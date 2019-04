Corsa Champions League | le quote promuovono l’Atalanta

Atalanta squadra del momento in Serie A : le quote sulla Corsa Champions : E’ la squadra del momento. Dopo aver vinto a Napoli avvicinando il quarto posto, ieri in casa contro l’Udinese lo ha praticamente raggiunto, e adesso sogna la Champions. In mezzo, la vittoria in semifinale contro la Fiorentina che ha proiettato l’Atalanta all’ultimo atto di Roma contro la Lazio. I bergamaschi sono, senza timore di smentita, la compagine più in forma. Per questo, gli analisti Snai non hanno potuto ...

Corsa Champions League - i calendari delle 6 pretendenti per 2 posti : Milan senza ostacoli - occhio agli scontri diretti : Corsa Champions League che entra nel vivo a 4 giornate dal termine del campionato di Serie A: Atalanta al momento avanti ma con un calendario ricco di insidie La Corsa alla qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più intricata. Gli ultimi risultati hanno di fatto ribaltato la contesa, con il Milan che è passato dall’avere saldamente il quarto posto in mano, sino al settimo posto attuale in classifica a seguito del ...

Toro in Corsa anche per la Champions : Mazzarri è l'uomo in più : I granata sono la grande sorpresa della serie A. «Lavoro e lealtà» il dogma del tecnico. Pronto il nuovo contratto

Corsa per la Champions League : sei squadre in lotta per due posti : Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato di Serie A e la lotta per entrare in Champions League entra nel vivo, con lo sprint finale che deciderà, probabilmente all'ultima giornata, chi potrà giocare la competizione europea più importante il prossimo anno. Sono ancora due i posti in palio (ovvero la terza e la quarta posizione finale) e ben sei invece le squadre in Corsa. Chi la spunterà? Può essere interessante a tal proposito ...

Serie A - la Corsa alla Champions League : che bagarre : ROMA - Il campionato di Serie A si avvicina alla fine. Mancano 4 giornate al termine della stagione e la massima Serie italiana è caratterizzata in particolare dalla lotta per la qualificazione alla ...

Lazio - Inzaghi : 'Corsa Champions - siamo vivi. Caicedo? Sempre difeso - è un'arma in più per noi' : Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , è intervenuto a Sky Sport dopo il successo sul campo della Sampdoria: 'Tre punti importanti dopo la conquista della finale di Coppa Italia, abbiamo vinto con umiltà una partita importante che ci tiene vivi nella corsa ...

Corsa Champions League - le quote dei bookmakers : Atalanta in salita : L’Atalanta adesso mette paura al Milan in merito alla Corsa Champions League che si fa sempre più animata Ha sbancato il San Paolo e agganciato il Milan al quarto posto in classifica: l’Atalanta si fa ancora avanti nelle scommesse sulla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il successo esterno contro il Napoli la quota sui nerazzurri è fissata a 4,50, sempre più vicina a quella delle due favorite. Il Milan resta ...

Da Inter a Toro - cinque turni per la Corsa Champions : La volata Champions e' scattata e promette grandi colpi di scena, sorpassi, controsorpassi, clamorosi rovesci, da qui fino a domenica 26 maggio, ossia fino all'ultima giornata di campionato. In cinque turni si decidera' tutto e si disegneranno anche gli scenari futuri - mercato compreso - per molte squadre le quali, sapendo di introitare i proventi del torneo piu' prestigioso (ed economicamente piu' ricco del mondo), progetterebbero anche colpi ...

Vecino - contro Juve per Corsa Champions : Quella contro la Juventus - spiega a Sky Sport - è una partita fondamentale perché ci sono scontri difficili anche per altre squadre, è una bella opportunità. Sappiamo che è una sfida molto sentita ...

Corsa Champions ed Europa League - bagarre totale : i calendari ed il grado di difficoltà : La Corsa Champions League è animatissima in questo finale di stagione: ben 6 squadre a contendersi due posti, è bagarre anche per l’Europa League La Corsa Champions League si accende sempre più. Dopo la vittoria di ieri sera dell’Atalanta in casa del Napoli, si è venuta a creare una situazione di classifica alquanto intricata, che apre a diversi scenari in questo finale di stagione in Serie A. Le sorprese non sono mancate nei ...

Sacchi boccia la Roma nella Corsa Champions : 'Sono poco affidabili' : A poche partite dal termine della stagione,ci sono tante squadre ancora coinvolte nel vortice dell'Europa. Durante un'intervista de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato dei giallorossi in ottica di questo sprint finale. Cinque partite al traguardo: che cosa fa la differenza in questo momento? 'Il gioco, prima di tutto. ...

Sacchi sulla Corsa Champions : “L’Inter ce l’ha quasi fatta - che bella l’Atalanta! Le mie favorite sono…” : Arrigo Sacchi dice la sua a “La Gazzetta dello Sport” sulla corsa Champions, che vede coinvolte sei squadre in questo finale di stagione. L’ex allenatore del Milan, a proposito dei rossoneri, afferma: “Lo sapete tutti che quando vedo quei colori il mio cuore batte più forte. Mi piacerebbe che il Milan si qualificasse per la Champions, la storia dice che quello è il suo posto. Però la strada è complicata. Gattuso sta ...