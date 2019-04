Compravendita di immobili ristrutturati | a chi spettano le detrazioni?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2019) Quando si decide di vendere un immobile oggetto di ristrutturazione è bene aver presente ciò che prevedono le normative in materia di agevolazioni fiscali. Come riportato in un articolo diare.it, lefiscali in seguito ai lavori di ristrutturazione sono legate all’immobile, non al soggetto.Fa sempre fede l’atto diIn caso didi un immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione si trasferisce all’acquirente nella quota non ancora utilizzata dal soggetto che aveva sostenuto la spesa iniziale. Le due parti possono anche decidere che sia il precedente proprietario a beneficiarne, purché tale accordo venga indicato nell’atto dio in una scrittura privata autenticata. In altre parole, non basta specificarlo sul preliminare di, ma è necessario che lo riporti l’atto definitivo. All’acquirente, invece, non spetta ...

