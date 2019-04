Chelsea | stagione finita per Rudiger | il difensore tedesco operato oggi a Roma

sportfair

(Di martedì 30 aprile 2019) Ildelverràquesto pomeriggio a Villa Stuart per un problema al menisco del ginocchio sinistro Ilperde Antonioper questo finale di, ilverrà infattiquest’a Villa Stuart per un problema al menisco del ginocchio sinistro.AFP/LaPresseUscito anzitempo nel corso del match con il Manchester United, l’exha raggiunto l’Italia insieme al medico sociale dei ‘Blues’ per farsi operare da Mariani, per poi rimanere in osservazione fino a giovedì. Un duro colpo per Maurizio Sarri, considerando cheinha collezionato ben 44 presenze in tutte le competizioni, venendo impiegato dunque quasi regolarmente dal manager toscano.L'articoloper: ilSPORTFAIR.

_firepunch : @amineelgana99 @cumdivido @juventusfc Tutti smentiscono, siamo a stagione in corso, e specialmente lui si sta gioca… - dino16ar : RT @GiacomoGiura: @lufileo94 @jopinaps22 @ilPadrinoSal @juventibus @MomblanOfficial Immagino lo dici per i gol presi nelle eliminazioni in… - GiacomoGiura : @lufileo94 @jopinaps22 @ilPadrinoSal @juventibus @MomblanOfficial Immagino lo dici per i gol presi nelle eliminazio… -