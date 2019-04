Champions League | l’Ajax vince la battaglia di Londra | Tottenham messo al tappeto dai

Calcio - Champions League 2019 : Tottenham-Ajax 0-1. Nuova vittoria esterna degli olandesi - van de Beek sbanca Londra : Continua la favola dell’Ajax, che inanella la terza vittoria esterna della fase ad eliminazione diretta della Champions League e, dopo Real Madrid e Juventus, batte a domicilio anche il Tottenham per 0-1, grazie alla rete decisiva siglata da van de Beek al 15′. Nella sfida di ritorno servirà una grande prova alla compagine inglese. Nel primo tempo l’affondo degli ospiti è subito letale: al quarto d’ora palla col contagiri ...

VIDEO Tottenham-Ajax 0-1 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisivo van de Beek : L’Ajax sbanca Londra imponendosi per 0-1 in casa del Tottenham nell’andata delle semifinali di Champions League: decide al 15′ il gol di van de Beek, pescato ottimamente sul filo del fuorigioco da Ziyech. Al ritorno ad Amsterdam, mercoledì prossimo, servirà l’impresa agli uomini di Pochettino. Highlights Tottenham-Ajax 0-1 IL GOL Decisivo DI VAN DE Beek Ajax are so good,they could win the Champions League,what a ...

Corsa Champions League : le quote promuovono l’Atalanta : Corsa Champions League, l’Atalanta è la grande favorita in questo finale di stagione molto intenso: le quote Prima ha vinto al San Paolo contro il Napoli, poi ha piegato l’Udinese in casa. Complici le ripetute scivolate del Milan l’Atalanta ha scalato non solo la classifica, ma anche le quote sull’accesso alla prossima Champions League. Dopo il successo di ieri la squadra di Gasperini è rimasta da sola al quarto ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : la Pro Recco ai quarti con l’Hannover - ufficiale il programma della Final Eight : ufficiale il programma della Final Eight della Champions League di Pallanuoto, che si disputerà ad Hannover, in Germania da giovedì 6 a sabato 8 giugno: la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A sfiderà proprio i padroni di casa nella sfida dei quarti di Finale. Unica altra squadra certa del proprio piazzamento è il Ferencvaros, che attende la vincente del Girone B. Già qualificate, ma in attesa di conoscere il piazzamento Finale Brescia, ...

Basket - Final Four Champions League 2019 : le quattro qualificate ai raggi X. La Virtus Bologna sogna il titolo : Andiamo ad analizzare le quattro squadre che da venerdì si contenderanno la Basketball Champions League. Nel fine settimana, infatti, ci saranno le Final Four di Anversa e sarà presenta anche una squadra italiana. Virtus Bologna: la Champions League per salvare la stagione. La Virtus Bologna attende con grande ansia questa Final Four, che è diventata ormai l’ultimo obiettivo per la squadra di Djordjevic. Bologna, infatti, si è concentrata ...

Champions League - stasera la sfida tra le rivelazioni : Tottenham-Ajax : Oggi, martedì 30 aprile, alle 21:00 si disputerà una delle semifinali più inedite della storia recente della Champions League. Si scontreranno, infatti, due squadre che hanno dimostrato di poter sviluppare una forza inaudita e di essere in grado di esprimere un gioco spettacolare. Il Tottenham, che giocherà in casa al New White Hart Lane di Londra, è approdato a quest'incontro dopo aver eliminato il Manchester City di Guardiola, battendolo per ...

LIVE Tottenham-Ajax - Semifinale Champions League in DIRETTA : gli Spurs sfidano i giovani lancieri : Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Tottenham-Ajax, primo atto delle semifinali di Champions League. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra andrà in scena una sfida bellissima e assolutamente inaspettata, con le due squadre rivelazione della massima competizione europea. Gli Spurs sono stati in grado di eliminare i connazionali del Manchester City al termine di una gara di ritorno pazzesca, conclusasi con l’inutile successo per 4-3 dei ...

Ritorno semifinali Champions League 2019 : date - orari tv e diretta Rai : Ritorno semifinali Champions League 2019: date, orari tv e diretta Rai I attesa dei risultati di andata delle semifinali di UEFA Champions League, ci prestiamo a fornirvi già date, orari tv e dove vedere in diretta i match che diranno chi riuscirà ad accedere alla Finale del Wanda Metropolitano. Ritorno semifinali Champions League 2019: date Dopo le partite di Martedì 30 Aprile e di Mercoledì 1 Maggio, le quattro semifinaliste si ...

Champions League - Suarez non si fida del Liverpool : “In Champions League non ci si puo’ distrarre nemmeno per un secondo, perche’ si rischia di essere puniti immediatamente”. Sono le dichiarazioni di Luis Suarez, secondo quanto riportato da Uefa.com, alla vigilia della semifinale di andata di Champions League tra il Barcellona e il Liverpool, l’attaccante non si fida dei Reds. “I nostri tifosi al Camp Nou faranno sentire che tutti quanti vogliamo vincere ...

Champions League : è già Barcellona Liverpool. Klopp : 'Il Camp Nou non è un tempio' : La Champions League si scalda per Barcellona-Liverpool , SPECIALE SEMIFINALI , che andrà in scena domani sera nella capitale catalana. E la sfida, che per qualcuno è la finale anticipata, ha ...

Champions League 2019 : il programma TV delle semifinali d’andata : Messi La Uefa Champions League 2019 arriva alle decisive battute finali. Si giocano le semifinali d’andata, a cominciare da Tottenham e Ajax che si sfidano dopo aver eliminato le favorite Manchester City e Juventus. L’altra partita vede il Barcellona affrontare il Liverpool. Ecco il programma TV. Champions League in tv: le partite di martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio 2019 Ecco dove seguire l’andata delle ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Liverpool - il primo atto della super sfida che sa di “finale” : Il primo atto di una finale anticipata. Si potrebbe presentare così l’andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Liverpool. Al Camp Nou domani sera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Vero che dall’altra parte ci sono Tottenham ed Ajax, ma in questo momento Barcellona e ...

Champions League - il Barcellona carica l’ambiente ma Klopp risponde per le rime : la precisazione del tecnico : Energia, personalità e zero paura. Jurgen Klopp è conosciuto soprattutto per queste doti, oltre che per quelle tecniche che lo rendono attualmente uno dei migliori allenatori al mondo. Domani con il suo Liverpool sarà di scena al Campo Nou per l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Ecco come il tecnico dei reds, ai microfoni di DAZN Germania, carica l’ambiente, anche in virtù del video ...

Probabili formazioni Barcellona – Liverpool - Champions League 01-05-19 : Barcellona – Liverpool, Champions League, Semifinali, Andata, Mercoledì 1 Maggio 2019 ore 21.00, le Probabili formazioniBarcellona / Liverpool / Champions League / Probabili formazioni – Al Camp Nou, tra poco più di 24 ore, andrà in scena il primo atto tra Barcellona e Liverpool, con entrambe le squadre che cercheranno di strappare il biglietto per Madrid, dove verrà messa in palio la Champions League 2018/19. Per molti ...