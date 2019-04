Cdm | sul tavolo del governo nomine di Bankitalia e caso Siri

Nomine Bankitalia sul tavolo del Cdm - malumori su nome Perrazzelli : Nel Consiglio dei ministri di martedì prossimo si potrebbe sbloccare la vicenda delle Nomine in Banca d'Italia, evitando così anche lo stop dei lavori del direttorio di Palazzo Koch. Anche se l'ordine del giorno del vertice serale non è stato ancora reso noto, il governo potrebbe dare il suo parere sulle proposte avanzate dal consiglio superiore di via Nazionale a fine marzo. Sul tavolo ci sono i nomi di Fabio Panetta quale nuovo direttore ...

Cdm - scontro sul salva-Roma. Via ai rimborsi ai truffati dalle banche : È durato circa quattro ore uno dei Consigli dei ministri più tesi della storia giallo-verde. La riunione, alla fine, ha visto il vicepremier Matteo Salvini ottenere quanto aveva annunciato prima alle telecamere: lo stralcio di gran parte della norma Salva Roma dal decreto crescita. Ma il M5S annuncia battaglia in sede di conversione di legge del decreto e avverte il leader della Lega che non farà sconti sulla vicenda Siri, il ...

Cdm - ancora scontro sulle dimissioni di Siri e il decreto Salva Roma. Di Maio : 'Sottosegretario indagato - non può restare' : Ma in serata l' Adnkronos rivela il contenuto di una mail interna al Mef in suo possesso, datata 4 aprile, in cui il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia , dà il proprio ok alla ...

Cdm - lo scontro sul salva-Roma blocca il decreto crescita : Il nervosismo nella maggioranza riguarda la norma sulla gestione commissariale del debito storico della Capitale, uno dei tanti tasselli che compongono il decreto. Nessun problema invece sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalla banche, altro capitolo chiave del Dl. Ad alimentare le tensioni tra gli alleati di Governo contribuisce anche il "caso Siri", il sottosegretario ai Trasporti della Lega indagato per corruzione. ...

Avanti il confronto sul “Salva Roma” - Conte irritato per l’accelerata di Salvini. Il Cdm verso la sospensione : Le cosiddette norme “Salva Roma” e quelle per i Comuni in difficoltà non rientreranno nel testo del Dl crescita ma in un provvedimento ad hoc. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a margine dei lavori del Consiglio dei ministri che era slittato alle ore 19, che aggiunge: «Lo stralcio del “Salva Roma” lo concordo con chi c’è....

