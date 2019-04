Caserta | picchiavano e lasciavano senza cibo le figliolette | arrestati i genitori

ilgiornale

(Di martedì 30 aprile 2019) Stefano Damiano Sul corpo delle due bambine (di 3 anni la prima e di 6 mesi la seconda) sono state riscontrate anche delle fratture agli artiOrrore in una famiglia nelno. Duesono finiti in carcere a causa dei maltrattamenti nei confronti delle due, di 3 anni la grande e di appena 6 mesi la piccola.I fatti sono successi a Bellona, nelno. Le bambine sarebbero state maltrattate, picchiate e lasciatedai due, di 32 e 35 anni. Sul corpo dellesono state riscontrate delle fratture agli arti provocate dal cosiddetto "shaking baby syndrome", ovvero il violento scuotimento a cui la figlia piccola sarebbe stata sottoposta perché piangeva. Le indagini sono partite a gennaio scorso, dopo che la bambina di 6 mesi era finita in ospedale a causa dei traumi riportati. I medici del Pronto Soccorso Pediatrico del ...

infoitinterno : Caserta – Picchiavano le figlie, alla bimba di sei mesi hanno rotto anche gli arti: arresta giovane coppia casertana -