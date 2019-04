Caracas | Guaidó incita l' esercito «Fate cadere questo regime»

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas : blindati sui manifestanti - decine di feriti : Il governo italiano auspica una transizione politica pacifica e un'evoluzione democratica del Paese attraverso libere elezioni come da volontà diffusamente manifestata dal popolo Venezuelano. Il ...

Venezuela - Guaidó invoca la rivolta militare : «Operazione libertà». Scontri a Caracas : blindati sui manifestanti - decine di feriti : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». Spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori. Gli USA dichiarano il loro sostegno agli oppositori

In piazza a Caracas sostenitori Guaidò : Caracas, 30 MAR - Caracas si prepara a una manifestazione indetta contro i ripetiti blackout elettrici dal leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, il presidente dell'Assemblea nazionale ...

Guaidò torna a Caracas | Gli Usa : guai a chi lo tocca : Il leader dell'opposizione è stato accolto da migliaia di sostenitori senza essere arrestato al suo arrivo. Intanto dagli Stati Uniti arriva un messaggio chiaro al governo: "Non lo toccate o reagiremo"

Venezuela - Guaidò ritorna a Caracas : “Se regime osa sequestrarmi ci sarà reazione” : L’ha detto e l’ha fatto. L’autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, è rientrato a Caracas, come aveva annunciato domenica attraverso le reti sociali, dopo 10 giorni di assenza in cui ha incontrato i presidenti e le autorità di Colombia, Brasile, Paraguay, Argentina ed Ecuador, sfidando la reazione di Nicolas Maduro e l’ordine del Tribunale supremo del Venezuela di non abbandonare il paese. Dopo aver convocato ...

Venezuela - Guaidó torna a Caracas acclamato dalla folla : 'Entriamo da liberi' : 'Il mondo guarda, il presidente ad interim Guaido deve essere autorizzato a rientrare in Venezuela in tutta sicurezza', ha insistito ancora Pence, in prima linea nella strategia Usa per spingere ...

Venezuela - Juan Guaidò è tornato a Caracas e rischia l'arresto - Sky TG24 - : Il leader dell'opposizione è atterrato a Caracas: "Entriamo da cittadini liberi, che nessuno ci dica il contrario. Conosciamo i rischi, ma andiamo avanti". Gli Usa: "Non toccatelo o reagiremo"