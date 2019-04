Calciomercato Napoli | Veretout ha detto di sì agli azzurri

Calciomercato Napoli - idea Trippier per la fascia destra : Kieran Trippier nelle mire del mercato del Napoli: il laterale difensivo del Tottenham potrebbe fare al caso di Ancelotti La stagione del Napoli tra alti e bassi si è conclusa a zero titoli e per questo la dirigenza partenopea pensa già alla prossima annata. La testa del club napoletano, dopo la vittoria sul Frosinone che gli ha fatto raggiungere la sicurezza aritmetica della Champions League, si proietta perciò al Calciomercato estivo. In ...

Calciomercato Napoli - nuovi contatti per Trippier : c'è l'offerta al Tottenham : La Champions League aritmeticamente raggiunta sul campo con la vittoria di Frosinone permette al Napoli di pensare già alla prossima stagione. Soprattutto in chiave mercato, con Ancelotti che ha ...

Calciomercato – Zaniolo-Napoli - l’annuncio dell’agente : i dettagli : Calciomercato, le parole dell’agente di Zaniolo sul futuro del giocatore L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito a Il Romanista. Queste le sue parole riportate da Calciomercato.com: “Io non posso che confermare la nostra volontà di firmare con la Roma. Credo, peraltro, che sia chiaro e comprensibile a tutti come ci sia la necessità di ...

Calciomercato Napoli - futuro Mertens : parla il papà Herman : Herman Mertens sul futuro del figlio Herman Mertens padre dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, è intervento in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, ecco quanto ha dichiarato sul futuro del figlio: “Penso che il record di Dries sia importante e siamo onorati di aver raggiunto Maradona. Ci siamo sentiti al telefono e nel giorno libero è tornato in Belgio per ...

Niccolò Ceccarini : “Il Napoli ha già deciso due mosse per il prossimo Calciomercato” : Niccolò Ceccarini, giornalista ha rivelato alcune notizie riguardanti il prossimo mercato estivo del Napoli : “Ospina verrà sicuramente riscattato, un’operazione da poco più di 4 milioni di euro. A centrocampo Giuntoli sta lavorando su vari obiettivi. I nomi su cui si è concentrata l’attenzione sono Fornals del Villarreal, Valverde del Real Madrid, Almendra del Boca Juniors e Veretout della Fiorentina. In partenza c’è Diawara, che ...

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Rivoluzione sulle fasce : c’è Lazzari in pole position a destra” : Calciomercato Napoli, Il Mattino annuncia rivoluzioni in vista della prossima sessione estiva: Aria di cambiamento in casa Napoli in vista della prossima stagione. La rivoluzione toccherà anche gli esterni, lo annuncia l’ edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sarà “rinnovamento sulle fasce, novità in vista tra i terzini per la prossima stagione. Chi parte e chi arriva, ci saranno dei cambiamenti a fine campionato. Hysaj è ...

Calciomercato – Valcareggi sicuro : “È già del Napoli - ci sono indizi! Gli azzurri dovrebbero prendere Barella…” : Valcareggi sul Calciomercato del Napoli L’agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato : “Veretout è già del Napoli. Procuratore nuovo, rapporti buoni… Le voci sono quelle. E’ un bel centrocampista, è un po’ in calo ma è molto valido. Il Napoli deve prendere Barella! La ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta – Via Insigne e Mertens - c’è Lozano. E Ancelotti ha un sogno… : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse del club azzurro: Calciomercato Napoli, aria di cambiamento in casa azzurra. Carlo Ancelotti sembra intenzionato a rivoluzionare tutto. In primis il reparto offensivo, con due possibili partenze eccellenti. Parliamo di Insigne e Mertens. I due attaccanti azzurri potrebbero dire addio all’ avventura partenopea a fine stagione. Nel mirino del Napoli c’ è ...

Calciomercato Napoli : Koulibaly piace a tutti - offerta monstre del Real : Calciomercato Napoli: Koulibaly piace a tutti, offerta monstre del Real Il nome del difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly viene sempre accostato a tante big di livello europeo. Il numero ventisei azzurro è considerato da tempo uno dei migliori centrali difensivi in circolazione, motivo per il quale finisce spesso al centro delle cronache di mercato, che sia estate o inverno. Anche stavolta, man mano che ci si avvicina alla ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis 'attiva' Raiola : ecco il prezzo di Insigne : 'La Gazzetta dello Sport', in particolare, riferisce che lo stesso De Laurentiis avrebbe dato mandato all'agente Mino Raiola di sistemarlo sul prossimo Calciomercato per 100 milioni di euro. Cifra ...

Napoli - a tutto Ancelotti : l’esclusione di Insigne ed il Calciomercato partenopeo : Carletto Ancelotti ha voluto chiarire i motivi dell’esclusione odierna di Insigne dall’11 che ha giocato contro l’Atalanta Il Napoli di Carletto Ancelotti ha perso oggi di fronte al pubblico amico contro l’Atalanta. Una gara senz’altro deludente per i partenopei nel secondo tempo, dopo aver giocato una prima parte di incontro davvero ottimo. Il tecnico si è presentato ai microfoni di Sky dopo la ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis e Giuntoli a lavoro : ecco i nomi : Calciomercato Napoli – La stagione continua, il secondo posto sembra ormai consolidato e la lotta per l’Europa dovrà passare dall’Arsenal, ma la dirigenza sta lavorando ai prossimi obiettivi di mercato. In casa Napoli, non si mollano gli obiettivi per la prossima finestra di mercato e, secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis e ...

Calciomercato Milan - sorpasso del Napoli per Thauvin : Nel mirino, tra i vari nomi, c'è Thauvin del Marsiglia , nome però sul quale, come scrive il 'Corriere dello Sport', è tornato anche il Napoli . Gli azzurri avrebbero chiesto informazioni al club ...

Calciomercato Napoli - sondaggio per Trippier del Tottenham : Il Napoli già al lavoro per la prossima stagione. Dopo la dolorosa eliminazione dall'Europa League, la dirigenza azzurra sta già pensando a come rinforzare la rosa in vista dell'estate. Un'idea arriva ...