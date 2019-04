Buon 1 maggio 2019 | auguri | frasi e immagini da inviare su Whatsapp

AUGURI Buon 1 MAGGIO : FRASI E VIDEO/ Festa del Lavoro : origini e immagini : Gli AUGURI di BUON primo MAGGIO, Festa del Lavoro: VIDEO, immagini e FRASI. Perché si celebra proprio oggi, 1 MAGGIO, e quali sono le sue origini.

Oroscopo di maggio per la Bilancia : mese di Buone emozioni : Il quinto mese dell'anno è alle porte. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati Bilancia nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute con anche suggerimenti per affrontare bene il periodo in arrivo. La prima parte del mese di aprile è stato favorevole per il segno, soprattutto per la salute. Nella parte centrale avete infatti vissuto dei momenti di nervosismo che hanno creato ...

Oroscopo di maggio per l'Ariete : Buon momento per l'amore : Il secondo mese primaverile è giunto. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno dell'Ariete nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019. Di seguito, consigli per affrontare il periodo in arrivo e stelle con lavoro, amore e salute per il primo segno zodiacale. Nel mese di aprile, con il sole nel segno, vi siete sentiti particolarmente forti. Avete avuto l'opportunità di mettervi in gioco ...

Il formaggio più Buono è quello che "ascolta" la musica hip hop (dicono dei ricercatori svizzeri) : Il formaggio, se conservato in una sala con musica 24 ore su 24, potrebbe diventare più saporito. La scoperta, diffusa da Reuters, è stata fatta da un gruppo di ricercatori svizzeri che ha sottolineato come l'hip hop potrebbe essere più efficace della musica di Mozart per insaporire il formaggio. Nove forme di Emmental, dal peso di 10 chili ciascuna, sono state sistemate in casse di legno separate nello scorso settembre per ...