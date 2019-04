Brasile | si tuffa per salvare i suoi cani | modella muore annegata

ilgiornale

(Di martedì 30 aprile 2019) Stefano Damiano LaCaroline Bittencourt è mortanel tentativo dicaduti dalla barcaCaroline Bittencourt,brasiliana di 37 anni è mortaperi propricaduti dalla barca durante una gita.Lasi trovava in compagnia del marito Jorge Sestini nei pressi di Ilhabela, al largo di San Paolo. Forse a cause delle onde alte e delle cattive condizioni meteo, i due animali della coppia sono improvvisamente finiti in acqua e la donna, nonostante il mare mosso, si è gettata nel tentativo di salvarli senza riemergere più.Il marito che ha assistito alla scena, ha tentato dila compagna ma, purtroppo, c'èra più nulla da fare: Caroline era morta senza riuscire ai due amati animali. Jorge Sestini è stato salvato poche ore dopo la tragedia mentre il cadavere di Bittencourt è stato ritrovato molte ore ...

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Brasile, modella si tuffa in acqua per salvare i cagnolini: morta #CarolineBittencourt - 7593c267b7d644b : RT @MediasetTgcom24: Brasile, modella si tuffa in acqua per salvare i cagnolini: morta #CarolineBittencourt -