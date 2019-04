Box office Italia 26 aprile 2019 | Ma Cosa ci dice il cervello è il film italiano più

'Avengers : Endgame' sbanca il Box office : Roma, 29 apr., AdnKronos/Cinematografo.it, -, Adnkronos/Cinematografo.it, - Che 'Avengers: Endgame' sarebbe stato il campione d'incassi globale di questo 2019 era lecito e scontato aspettarselo. Ma i ...

Avengers senza rivali al Box office - bene Cortellesi e film d'autore : Supereroi senza rivali: ' Avengers : Endgame', il nuovo capitolo della saga Marvel, travolge il botteghino incassando nel primo week end 17.434.195 euro. Più del totale di 'Avengers: Ultron', mentre ...

'Avengers : Endgame' sbanca il Box office : Ma i dati fatti registrare al primo weekend di programmazione vanno oltre qualsiasi aspettativa: 1,2 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo , 350 milioni di dollari negli States e - nel ...

Box office Mondiale 2019 : Avengers : Endgame fa la storia 1.2 miliardi in un weekend : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente. In prima posizione troviamo, dopo un’inarrestabile ascesa, Captain Marvel, seguita dalla pellicola cinese The Wandering Earth e Dragon Trainer e Alita: Battle Angel. Da segnalare che nella Top 20 la metà non sono ...

Box office 26-28 aprile Italia e USA il dominio di Avengers : Endgame : Box Office 26-28 aprile dominio mondiale di Avengers: Endgame Box Office USA travolgente Avengers Come prevedibile il fenomeno Avengers: Endgame infrange ogni record: miglior venerdì al botteghino con 158,3 milioni di dollari, una domenica da 114 milioni. Insomma un vero e proprio fenomeno, ma tutti volevano evitare di rischiare spoiler quindi meglio vederlo subito piuttosto che aspettare. Come lo scorso anno Infinity War con Black Panther ...

Box office Mondiale 2019 : Entra Avengers : Endgame in classifica. Us supera Glass : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente. In prima posizione troviamo, dopo un’inarrestabile ascesa, Captain Marvel, seguita dalla pellicola cinese The Wandering Earth e Dragon Trainer e Alita: Battle Angel. Da segnalare che nella Top 20 la metà non sono ...

"Avengers" sconfigge tutti : secondo posto storico al Box office : Ieri siamo stati facili profeti prevedendo un futuro roseo, da top ten di tutti i tempi quanto a incassi, per il debuttante Avengers: Endgame, ultimo capitolo di quel Marvel Cinematic Univers che è ...

Box-Office - Avengers : Endgame incassa 169 milioni nel mondo nel giorno d'uscita : Si prevede che Endgame abbia già prevenduto circa 120/140 milioni di dollari di biglietti, ma i cinema stanno aggiungendo giorno dopo giorno nuovi spettacoli quindi la cifra potrebbe salire. Fonte: ...

Box office Italia 2019 | Cinema italiano : la Top 10 degli incassi nel primo weekend : Box Office Italia 2019: i dieci incassi migliori del primo weekend. L’ottimo riscontro di “Ma cosa ci dice il cervello” ha dato un segnale più che positivo al Cinema Italiano degli ultimi mesi. Il film di Riccardo Milani si è aggiudicato non solo il weekend pasquale, ma anche il primato ...

Box office Italiano del 22 aprile 2019 : Ma Cosa ci Dice il Cervello vince la sfida italiana del weekend con Il Campione : Box Office Italiano del 22 aprile 2019: Quasi 100.000 presenze per "Ma Cosa ci Dice il Cervello". "Il Campione" incassa € 139.000. Il duello Italiano nel weekend di Pasqua e Pasquetta termina con la ...

Avengers Endgame sarà al Box office il film più visto della storia? : Avengers Endgame segna la fine di un’epoca e già per questo entrerà nella storia. Dal 2012, nell’espandere l’universo cinematografico Marvel, la saga della super squadra di supereroi ha determinato la supremazia dei cinecomics in sala e nella produzione, crescendo una generazione di nuovi spettatori secondo quel genere e sbancando regolarmente il botteghino, in un modo che non si era mai visto prima e in anni di ...

Box office Italia 19-21 aprile in testa Ma Cosa ci dice il Cervello con Paola Cortellesi : Box Office 19-21 aprile USA e Italia Box Office Italia 19-21 aprile: a Pasqua vince Paola Cortellesi con Ma Cosa Ci dice il Cervello Successo per Paola Cortellesi e Ma Cosa Ci dice il Cervello con 1,1 milioni nel week-end di Pasqua seguito da After che ha superato i 5 milioni totali e La Llorona a 607 mila euro. Un weekend con un +33% rispetto allo scorso anno e un calo di anno in anno dal 1 gennaio che si è ridotto a 6,1 milioni. Pasquetta ...

Box office USA 19-21 aprile in testa La Llorona - flop Hellboy : Box Office 19-21 aprile USA e Italia Box Office USA 19-21 aprile: La Llorona in testa, flop Hellboy Un po’ a sorpresa vola in testa al box Office USA La Llorona con 26 milioni di dollari incassati e il 49% di pubblico di origine ispanica, nel mondo sono 56.5 milioni di dollari. Complessivamente però è stato il weekend di Pasqua più “povero” dal 2005, probabile che l’attesa di Avengers: Endgame si stia facendo sentire. ...

Box office Italia 12-14 aprile : After in testa con 3 - 2 milioni - bene Dumbo : Box Office 12-14 aprile: Top Ten incassi al cinema Italia e USA Box Office Italia 3,2 milioni per After Solo 6,2 milioni di dollari negli Stati Uniti ma ben 3,2 milioni di Euro in Italia: incredibile la vicenda di After che riesce evidentemente a intercettare i gusti del pubblico Italiano diretto al cinema. Grazie anche alla sua performance siamo a +48% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, una boccata d’ossigeno anche se siamo a ...