Bologna | Orsolini miglior giovane talento della 34ª giornata

Bologna-Empoli 3-1 Soriano - Orsolini e Sansone regalano la quasi salvezza ai rossoblù. : BOLOGNA - . Il Bologna vince lo scontro diretto con l'Empoli, 3-1, ribaltando il 2-1 dell'andata, quando s'imposero i toscani, e ipoteca una salvezza che solo tredici giornate fa, quando fu esonerato ...

Bologna-Empoli 3-1 : Soriano - Orsolini e Sansone rispondono a Pajac : Il Bologna sprinta e si porta a +8 dall'Empoli, terz'ultimo in classifica. Termina 3-1 la sfida del Dall'Ara: ospiti avanti con Pajac, nella ripresa Soriano, Orsolini e Sansone ribaltano la partita. ...

VIDEO Bologna-Empoli 3-1 - Highlights - gol e sintesi. Soriano e Orsolini lanciano i felsinei : Il Bologna ha sconfitto l’Empoli per 3-1 nello scontro salvezza che ha aperto la 34^ giornata della Serie A. I felsinei hanno conquistato tre punti pesantissimi e hanno seriamente messo in difficoltà i toscani che ora sono sull’orlo del baratro. L’Empoli è passato in vantaggio con Pajac al 17′ ma i padroni di casa si sono scatenati nella ripresa e hanno ribaltato la contesa: gol di Soriano al 51′ e rete di Orsolini ...

Bologna - vittoria che sa di salvezza : Empoli ko in rimonta sotto i colpi di Soriano - Orsolini e Sansone : Il Bologna supera 3-1 l’Empoli in rimonta: le reti di Soriano, Orsolini e Sansone regalano 3 punti pesanti agli emiliani per la corsa salvezza Nelle scorse settimane il Bologna è stato pesantemente criticato per il ‘mood’ con il quale i giocatori scendevano in campo: spesso sfiduciati, poco grintosi, incapaci di far fronte ad una stagione che rischiava seriamente di tramutarsi in un volo diretto per la Serie B. L’avvicendamento in panchina ...

Bologna - carica Orsolini in vista dell'Empoli : 'Ce la giocheremo alla morte...' : Titolarissimo del Bologna e protagonista nel tris alla Sampdoria di domenica scorsa. L'esterno dei rossoblu, Riccardo Orsolini , ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato della sfida salvezza contro l'Empoli. ' Prepariamo la partita come tutte le altre, con la giusta concentrazione e la giusta dose di entusiasmo che ci ha contraddistinto nelle ...

Orsolini : 'Futuro? Salvezza con il Bologna ed Europei Under 21 - poi si vedrà' : Il fantasista del Bologna Riccardo Orsolini ha concesso un'intervista a Sky Sport : 'Prepariamo la partita con la Spal come tutte le altre, sempre con la giusta concentrazione e la giusta dose di entusiasmo: ce la giochiamo fino alla morte, perché sappiamo che una vittoria ci ...

Serie A - Bologna-Sampdoria 3-0 : autogol di Tonelli - gol di Pulgar e Orsolini : la cronaca - Succede tutto nel secondo tempo. Al 55' sblocca il risultato l'autogol di Tonelli: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pulgar che stampa il pallone sulla traversa dopo la ...

Diretta/ Atalanta Bologna - risultato 4-1 - streaming video e tv : a segno Orsolini : Diretta Atalanta Bologna: cronaca live della partita valida per la 30giornata di campionato di Serie A. Segui la partita in Diretta streaming video.

Serie A Bologna - tris di riscatti : Soriano - Sansone e Orsolini : La sua richiesta, però, sembra destinata a [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sul Bologna Classifica Serie A