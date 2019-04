Berlusconi operato per occlusione intestinale al San Raffaele Il leader Fi in terapia

Silvio Berlusconi operato per occlusione intestinale : l’intervento è andato bene : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato operato per un'occlusione intestinale. L'ex presidente del Consiglio è stato ricoverato nella serata del 29 aprile e poi sottoposto all'operazione che è andata bene e che sarebbe risolutiva. Su Facebook lui rassicura: "Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale".Continua a leggere

Berlusconi in terapia intensiva : è stato operato per occlusione intestinale : Era il candidato e il protagonista più atteso della giornata ma un’operazione per occlusione intestinale ha bloccato Silvio Berlusconi in ospedale, al San Raffaele di Milano. La decisione di operare è arrivata dopo un lungo consulto tra i medici del Cavaliere sull’opportunità di un intervento in anestesia totale. Il leader di Forza Italia è in tera...

Silvio Berlusconi operato per un'ernia inguinale - parla il medico : 'Non lo si può fermare' : Paura ieri per il noto politico del centrodestra Silvio Berlusconi che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per un'ernia inguinale incarcerata. L'intervento è ben riuscito e lo staff medico personale spiega con soddisfazione che la sua convalescenza procede nel migliore dei modi possibili. L'intervento chirurgico per l'ernia inguinale L'ex premier Silvio Berlusconi è costantemente impegnato nella sua attività politica, in ...

Silvio Berlusconi operato - il medico : “Solo pochi giorni di convalescenza - fermarlo è un’impresa” : Parla il medico personale di Silvio Berlusconi, il professor Zangrillo: "Il decorso post chirurgico è il migliore che potessimo attenderci. Ora è necessario solo qualche giorno di convalescenza. Imporre al presidente Berlusconi di fermarsi è sempre un'impresa molto impegnativa".Continua a leggere

