Berlusconi al San Raffaele per una colica renale

Berlusconi ricoverato al San Raffaele per una colica renale acuta : Silvio Berlusconi è stato ricoverato nuovamente all'ospedale San Raffale di Milano. L'uomo si è recato all'interno della struttura ospedaliera in questione alle 10 circa del mattino, trasportato in ambulanza. Alcune fonti di Forza Italia hanno rivelato che la causa sarebbe una colica renale acuta, a cui i medici hanno fronteggiato prescrivendo una terapia che il Cavaliere dovrà seguire. ...Continua a leggere

Berlusconi al San Raffaele : il fratello Paolo e Lapo Elkann incontrano il Cavaliere : Maria Sorbi Poco prima delle 13 Paolo Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele dove è ricoverato il fratello Silvio. Al nosocomio anche Lapo Elkann Poco prima delle 13 Paolo Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele dove è ricoverato il fratello Silvio. E qualche minuto fa è arrivato a portare sostegno all’ex premier Lapo Elkann, completo color tiffany, e cinquecento habart 595 parcheggiata all’ingresso. Sulle condizioni ...

Lapo Elaknn al San Raffaele incontra Berlusconi : Poco prima delle 13 Paolo Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele dove è ricoverato il fratello Silvio. E qualche minuto fa è arrivato a portare sostegno all’ex premier Lapo Elkann, completo color tiffany, e cinquecento habart 595 parcheggiata all’ingresso. Sulle condizioni dell’ex premier non ci sono aggiornamenti . Sono in corso analisi ed esami in radiologia per verificare cosa si nasconda dietro il dolore addominale per cui Berlusconi ...

Paolo Berlusconi lascia il San Raffaele dopo l'incontro col fratello Silvio

Berlusconi è andato al San Raffaele per una colica renale : Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta e ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di FI con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio. È quanto si apprende da fonti azzurre. Berlusconi non ha "nulla di grave", rassicurano fonti di Forza Italia ...

Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele : Il presidente Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per la terapia di una colica renale acuta: appena i controlli in corso saranno terminati, ha assicurato di volere essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto. L'articolo Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele sembra essere il primo su Meteo Web.

