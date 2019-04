Bari | partnership con Wind Tre | promozioni per i tifosi

calcioweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2019) Ilha ottenuto la promozione nel campionato di Serie C ed adesso pensa già al futuro. Nel frattempo è stata raggiunta un’intesa tra 3, uno dei brand diTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e SSC. Il marchio 3 ha accompagnato la squadra biancorossa dall’esordio in campionato e adesso ha lanciato una proposta commerciale dedicata esclusivamente aibaresi. La promozione ‘ALL-IN Biancorossi Edition’, attivabile fino al 12 maggio, prevede: minuti ed SMS illimitati, 60 GB di traffico Internet con il servizio ‘GIGA Bank’ incluso, sei mesi di Apple Music per ascoltare i brani preferiti su tutti i dispositivi mobili. L’offerta è attivabile nei negozi 3, al costo mensile di 9,99 euro, presentando l’abbonamento alla stagione 2018/2019.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed ...

