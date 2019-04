Bankitalia | ok del Cdm alle nomine Riserve leghiste | presto la riforma

Consiglio dei ministri : via libera alle nomine del direttorio di Bankitalia : E’ terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri . Tra i temi trattati dal premier Conte e dai ministri dell’esecutivo gialloverde, a fronte di un ordine del giorno che riportava solo la voce ’varie ed eventuali’ (scatenando l’ironia del web) - ci sono statie anche le nomine del direttorio di Bankitalia, in scadenza il 10 maggio, e i nuovi pre...

Bankitalia - ok del Cdm alle nomine Fabio Panetta direttore generale : Il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nomine di Fabio Panetta a direttore generale di Bankitalia e dei vicedirettori Daniele Franco, Alessandra Perrazzelli e Luigi Federico Signorini Segui su affaritaliani.it

Nomine Bankitalia sul tavolo del Cdm - malumori su nome Perrazzelli : Nel Consiglio dei ministri di martedì prossimo si potrebbe sbloccare la vicenda delle Nomine in Banca d'Italia, evitando così anche lo stop dei lavori del direttorio di Palazzo Koch. Anche se l'ordine del giorno del vertice serale non è stato ancora reso noto, il governo potrebbe dare il suo parere sulle proposte avanzate dal consiglio superiore di via Nazionale a fine marzo. Sul tavolo ci sono i nomi di Fabio Panetta quale nuovo direttore ...

Bankitalia - nel primo trimestre la crescita del Pil italiano è ripartita : ... rispecchia quella osservata in Germania e in altri paesi dell'area euro" ha aggiunto Bankitalia , precisando che le imprese sono ora più ottimiste riguardo all'andamento dell'economia. Ricevi ...

Bankitalia : bene il taglio delle tasse - ma non in deficit : bene il taglio delle tasse, ma l'operazione non va fatta in deficit. E' l'avvertimento che arrivata dalla Banca d'Italia nel corso del consueto round di audizioni sul Documento di economia e finanza da questa settimana al vaglio del Parlamento. Spiega il capo economista di via Nazionale, Eugenio Gaiotti: 'È condivisibile l'intenzione di non ricorrere ad ulteriore indebitamento ...