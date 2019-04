Bankitalia | il Consiglio dei ministri dà il via libera al nuovo Direttorio

agi

(Di martedì 30 aprile 2019) Il governo, durante ildeidi stasera, ha dato il viaaldella Banca d'Italia e alla nomina di alcuni prefetti.direttore generale di Palazzo Koch è Fabio Panetta, nominato il 28 marzo dalsuperiore della Banca d'Italia, andrà a sostituire Salvatore Rossi. Vicedirettori generali sono Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, al posto di Panetta e Valeria Sannucci (che conclude il suo incarico). Sbloccata anche la nomina di Federico Signorini a vicedirettore generale per un secondo mandato che era rimasta congelata da febbraio.

