Banche | Villarosa | ' manteniamo accordo con truffati | in dl crescita le soluzioni'

M5s - Villarosa : “Salvini? Di Maio in versione Bud Spencer replica bene. Decreto su truffati Banche? Tria lo firmi subito” : “Salvini ci fa ombra? E’ vero, ma Luigi riesce a replicare bene. Adesso è in versione Bud Spencer“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario M5s alle Finanze, Alessio Villarosa, commenta ironicamente il rapporto di forza tra i due vicepresidenti del Consiglio. Il politico si esprime anche sull’esito delle elezioni regionali in Basilicata: “Per me ...